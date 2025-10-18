Il Poggibonsi di Gamma al primo test. L’ostacolo è il San Donato Tavarnelle

Sta per andare in archivio la settimana che aveva preso il via con l’epilogo del legame professionale tra il Poggibonsi e Federico Barontini. Oggi la rifinitura per il gruppo affidato già da martedì al vice di Barontini, Gabrio Gamma, che domani guiderà i Leoni nella gara allo stadio Stefano Lotti con il San Donato Tavarnelle. Una sfida particolare nel calendario del turno numero 8 dei dilettanti nazionali. Il Poggibonsi alla ricerca urgente di punti e reduce dall’avvicendamento al timone, avrà di fronte un collettivo dalle buone potenzialità e capace di distinguersi anche per un avvio da leader del raggruppamento. In programma oggi la rifinitura per i Leoni. A Gamma il compito di individuare lo schieramento più idoneo, tra gli effettivi a disposizione, in un organico che cerca pian piano di ritrovare una propria fisionomia. Rispetto alla trasferta di Foligno, è pronto a riaffacciarsi al gruppo l’esterno della corsia sinistra Ponticelli. Non recupera invece il fantasista Pippi, assente già in precedenti occasioni. Restano inoltre da considerare le defezioni più serie, conosciute dall’organico fra i mesi agosto e settembre. Sono relative a due componenti della mediana: un veterano. Mazzolli, e un under, Biagiotti. Davanti ai giallorossi un San Donato Tavarnelle caratterizzato anche dalla presenza di volti noti all’ambiente di viale Marconi, da Gistri a Cecchi. E il Poggibonsi ha a sua volta nella rosa un portacolori del San Donato Tavarnelle di qualche stagione addietro, Borghi, dal tempo del salto sodalizio chiantigiano nel professionismo. San Donato Tavarnelle-Poggibonsi è in calendario oggi alle 15 per gli juniores nazionali. In questo caso per la settima giornata del torneo.

Paolo Bartalini