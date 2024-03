Il Poggibonsi è in attesa del Grosseto. Milanesi: "Un incontro molto sentito"

Una match dai tanti significati, domenica allo Stefano Lotti, tra i giallorossi e il Grosseto. "Un incontro particolarmente sentito dal pubblico. Come Poggibonsi affronteremo un Grosseto dalle ottime potenzialità, una compagine che punta con decisione alla vittoria del campionato come da intenti dichiarati dal club della Maremma fino dall’estate. Servirà una prestazione di pregio da parte del nostro gruppo. Una prova unita anche a un bel sostegno dagli spalti, vista la cornice che stiamo allestendo, con la speranza che il calore dello stadio sia di aiuto a noi dell’ambiente dei Leoni". Giulia Milanesi (nella foto), addetta stampa del Poggibonsi, si sta dedicando in questi giorni, insieme agli altri addetti ai lavori di viale Marconi, anche alla preparazione degli eventi che affiancano la disputa del confronto per il campionato di serie D girone E. "Intanto la gara è posticipata di mezz’ora e il fischio di avvio sarà dunque alle 15 – afferma – considerato il programma che si collega all’intitolazione della tribuna a Uliano Vettori, con la partecipazione, dalle 14,30, dei familiari e di calciatori degli anni Ottanta. Seguirà l’omaggio dei capitani delle due squadre al Giardino di Stefano (dopo la commemorazione del 28 febbraio) e per questo ringraziamo il Grosseto per la disponibilità nei confronti del progetto che si unisce nel prepartita alla memoria di Stefano Lotti. Inoltre i piccoli dell’Unione Polisportiva Poggibonsese accompagneranno sul rettangolo gli atleti e poi si recheranno in gradinata per fornire il loro sostegno di appassionati ai colori. Un modo - conclude Giulia Milanesi - per ribadire l’importanza di certi valori che il Poggibonsi intende coltivare: aggregazione e socialità nella pratica sportiva". Paolo Bartalini