Il Poggibonsi è in piena emergenza. A Grosseto serve un vero miracolo

Defezioni pesanti in casa giallorossa, a cominciare da Federico Borri nel cuore della retroguardia. Anche un altro difensore, Nobile, non sarà della partita. Potrebbe invece recuperare a centrocampo Paulinho. Una decisione in merito sarà presa oggi stesso, per l’eventuale impiego dell’atleta brasiliano che in settimana non si è allenato con continuità a causa di qualche acciacco. Al di là degli eventi avversi, il Poggibonsi è chiamato oggi a Grosseto a moltiplicare gli sforzi sul rettangolo della capolista - in coppia con il Siena - del campionato di serie D, raggruppamento tosco-umbro. Il tipico testacoda della giornata, da una facile occhiata alla classifica. Da parte del tecnico Gabrio Gamma (nella foto), la volontà di individuare le soluzioni più idonee per tenere a freno le ambizioni di successo di una super corazzata del girone, come è la formazione biancorossa di Paolo Indiani. Un team forte di numerosi effetti, tutti potenziali titolari, e di calciatori che proprio per il loro rendimento di alcuni anni fa nel Poggibonsi, da Gianni Riccobono a Vieri Regoli, si sono ritagliati il loro spazio da protagonisti in squadre ai massimi livelli della stessa categoria di appartenenza. Un Poggibonsi deciso in ogni caso a mostrare la sua determinazione, in una sfida sulla carta quasi proibitiva. Ma nessuno tra i Leoni, pur con la consapevolezza dell’ovvio livello di difficoltà in gare del genere, intende partire battuto. Il team di Gamma, a distanza di una settimana dallo 0-1 con il San Donato Tavarnelle, vuol provare a dare a vedere di nuovo le sue potenzialità nel proporre gioco, anche in una fase nella quale la realizzazione sembra un miraggio e conservare il risultato un’illusione. Fattori avversi da limitare, ad opera di un Poggibonsi ancorato alla posizione più scomoda della graduatoria. Non per questo però è lecito per il Poggibonsi alzare bandiera bianca. Occorrerà viceversa esporre sul rettangolo gli ingredienti più idonei, le motivazioni, il desiderio di riscatto, per tentare di vivere un pomeriggio se possibile non infruttuoso in Maremma, di fronte ai Torelli biancorossi.

Paolo Bartalini