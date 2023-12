Il Poggibonsi fa quadrato attorno a Calderini. I Leoni cercano il riscatto con la Sangiovannese

POGGIBONSI

E’ senza dubbio il periodo più complicato per il Poggibonsi dal ritorno in serie D nell’estate 2021. La sconfitta di Cenaia, un pesante 3-0 con il fanalino di coda, ha evidenziato le difficoltà della squadra di mister Calderini nel risollevarsi da una situazione non soddisfacente nei risultati, anche per le numerose assenze nel team. Non sono da rilevare dichiarazioni da parte degli addetti ai lavori, ma la linea prevalente è quella della continuità e della compattezza riguardo al lavoro del tecnico Stefano Calderini e del suo staff. Non emergono insomma ipotesi di avvicendamento sulla panchina dei Leoni, in previsione di un altro confronto assai delicato in programma domenica alle 14,30 allo stadio Stefano Lotti contro la Sangiovannese. Una sfida tra concorrenti dirette nell’ultima gara interna dell’anno per il Poggibonsi. In presenza di situazioni avverse, spesso a pagare il conto è l’allenatore. Ma il Poggibonsi non sarebbe propenso a compiere soluzioni drastiche, tutelando invece il percorso compiuto negli anni dallo stesso condottiero, dal salto dall’Eccellenza ai piazzamenti da podio delle ultime due stagioni in serie D, sino al torneo in corso che si annunciava già in avvio, per varie ragioni, all’insegna della sofferenza dal profilo della classifica.

La posizione in zona playout del Poggibonsi rimane ovviamente un motivo di apprensione nell’ambiente ed è a tale proposito chiaro anche l’invito dei sostenitori "a fare la propria parte", rivolto a ognuna delle componenti che formano l’universo della Us Poggibonsi. Componenti che adesso quindi decidono di fare quadrato, nell’ottica di un rilancio che dovrà essere comunque suffragato da riscontri concreti sul rettangolo e oltre. In tutto ciò si inserisce pure la ricerca di rinforzi, visto che a oggi si sono registrati tre cambi di destinazione a fronte di un unico ingresso (Bigica, che ha esordito nel Poggibonsi due giorni or sono), in un organico, come detto, che presenta varie defezioni sul piano fisico tra i potenziali titolari del gruppo di Stefano Calderini.

Paolo Bartalini