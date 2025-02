Il Poggibonsi guarda già alla prossima sfida. Beoni: "Prepariamoci bene per il Ghiviborgo"

Continuare a lavorare con determinazione. È in sintesi l’invito che arriva da Michele Beoni (nella foto), allenatore in seconda dei Leoni, chiamato in questo periodo a rimpiazzare al timone Stefano Calderini, assente per squalifica. Dopo lo 0-0 nella gara allo stadio Leonardo Pianigiani con il San Donato Tavarnelle, Beoni analizza il match guardando anche al domani per un Poggibonsi che dovrà confrontarsi domenica prossima allo Stefano Lotti con il Ghiviborgo. "Dispiace per aver concluso la partita in dieci e per non aver dato concretezza agli sforzi compiuti nel corso della sfida . Nella ripresa forse i padroni di casa sono un po’ calati dal punto di vista del baricentro, ma non dell’intensità messa in campo dagli effettivi, che anzi hanno continuato a muoversi con aggressività su ogni palla. Da tale profilo, noi siamo stati bravi a non lasciarci schiacciare nella nostra porzione di rettangolo. Abbiamo creato delle occasioni soprattutto nella seconda tranche del confronto, delle opportunità. Mi riferisco anche alla rete non con validità e all’occasione capitata nella tranche conclusiva a Salvadori". Quest’ultimo, tra l’altro, era al rientro dopo un periodo di stop per ragioni di carattere fisico. In un organico che ha visto immediatamente fra i titolari i "nuovi", Poggesi, al ritorno in viale Marconi, e il classe 2006 D’Amato. Ed è giusto rimarcare il debutto nei grandi per Fermi, componente della rosa degli juniores nazionali e inserito quindi nel team della serie D girone E del Poggibonsi. "Ci aspettavamo una sfida di quel genere – afferma Beoni – considerando anche che il San Donato Tavarnelle è tra le formazioni con il minor numero di reti subite, all’interno del raggruppamento. Occorre adesso tenere alta l’attenzione e preparaci al meglio al confronto casalingo con il Ghiviborgo", conclude Beoni. Il team della Valle del Serchio si distingue per il suo rendimento "senza mezze misure" , a giudicare dal ruolino messo in mostra fino a questo momento del torneo. E’ la richiesta che giunge dallo staff dei Leoni in un momento particolare del cammino, per un Poggibonsi tuttora impegnato nel raccogliere i punti necessari per mettersi al riparo dalle sorprese in un campionato sempre difficile da intepretare per la sua configurazione e per il suo equilibrio, con le distanze davvero ridotte fra l’area dei playoff e lo spazio dei playout. Lo testimoniano le cifre e i verdetti anche non scontati che caratterizzano lo svolgimento della stagione.

Paolo Bartalini