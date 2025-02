Il Poggibonsi non può più sbagliare. Rientra Martucci, Bigica ancora out

Rientra Martucci in difesa, ma il Poggibonsi in occasione del derby dovrà rinunciare all’apporto di Bigica (nella foto). Il centrocampista della classe 2001, tra l’altro fra i protagonisti per rendimento nei novanta minuti dell’andata allo stadio Stefano Lotti il 23 ottobre, è stato fermato per tre giornate dal giudice sportivo in seguito all’espulsione conosciuta domenica scorsa negli istanti iniziali della ripresa del match. Altre soluzioni da valutare, quindi, nel settore. All’interno di un organico che sulla carta offre delle soluzioni alternative per "coprire" un’assenza che rimane comunque pesante nella rosa dei Leoni. La squadra è al lavoro, insieme anche con l’équipe sanitaria. Si tratta infatti di valutare la possibilità di un eventuale rientro di Vitiello almeno tra gli effettivi a disposizione sul versante offensivo.

Al di là di quelli che saranno i riscontri medici, uniti alle scelte dello staff tecnico dei giallorossi in merito all’assetto, rimane per il Poggibonsi la necessità di fornire un segnale in un periodo non certo favorevole nel rendimento complessivo del team. Un girone di ritorno iniziato con l’en plein di successi dei Leoni nei primi 180 minuti, ma proseguito con soddisfazioni davvero assai limitate per un collettivo che deve adesso guardarsi alle spalle in classifica. Per non rischiare di essere agguantato da compagini che, viceversa, appaiono in fase di recupero di posizioni. In un raggruppamento nel quale anche alcune tra le formazioni ritenute "spacciate" riescono a mostrare il proprio desiderio di riscatto, rendendo incerti gli scenari nel cammino per la permanenza in categoria. Fase cruciale e momento della stagione determinante, per un Poggibonsi che vuol dimostrare di possedere le potenzialità per ottenere prima possibile, senza andare incontro a patemi, la quota utile a conservare lo spazio nei dilettanti nazionali. Gli juniores intanto si preparano al confronto casalingo con l’Orvietana, sabato alle 15.

I ragazzi di mister Beoni sono reduci dall’affermazione esterna, 3-1, sul rettangolo del Montevarchi e in graduatoria sono saliti adesso a quota 23 punti.

Paolo Bartalini