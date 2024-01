Il Poggibonsi passa in vantaggio con Bigozzi. Trestina pareggia grazie al rigore di Tascini

POGGIBONSI

1

TRESTINA

1

POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; Rocchetti, Cecchi, Borri, Di Paola (66’ Coriano); Marcucci, Mazzolli (84’ Gistri), Camilli (74’ Bigica), Bigozzi, Purro (66’ Bellini), Vitiello (89’ Cecconi). Allenatore: Calderini.

TRESTINA (4-3-2-1): Fiorenza; Dottori, Contucci, Sensi, Bucci; Conti (76’ Omohonria) Menghi, Belli; Marietti (76’ Farneti), Di Nolfo (86’ Soldani); Tascini. Allenatore: Ciampelli.

Arbitro: Casali di Cesena.

Marcatori: 48’ Bigozzi, 58’ (rigore) Tascini.

POGGIBONSI – Stavolta non basta al Poggibonsi l’1-0 ottenuto all’inizio del secondo tempo con la firma di Bigozzi. Il Trestina reagisce e conquista da dischetto un quasi immediato 1-1. Che poi sarà anche il finale del confronto nella caccia ai tre punti: Poggibonsi per la continuità, Trestina per ulteriori speranze di crescita. Prevalenza del Trestina nel primo tempo. Gli ospiti creano almeno due pericoli intorno alla mezz’ora alla difesa del Poggibonsi, che si salva in una occasione grazie a Pacini su un assalto di Belli e poi con l’ausilio della traversa su un tentativo di Marietti. I Leoni chiamano all’intervento Fiorenza in un’unica circostanza, un tiro da fuori area di Bigozzi. Ma in avvio di ripresa, al 48’ è proprio Bigozzi a sbloccare, raccogliendo un cross da sinistra scaturito da una azione insistita con protagonista Purro. I padroni di casa cercano il raddoppio, però al 58’ il contatto di Borri con Tascini è punito con il rigore. Dagli undici metri lo l’attaccante trasforma, nonostante l’intuizione di Pacini alla sua destra: 1-1. Reclama per un altro episodio sospetto in area, il Trestina. Il direttore di gara lascia correre e nel tourbillon di proteste si accendono anche gli animi. A farne le spese, più tardi, il tecnico in seconda del Poggibonsi, Beoni, allontanato dalla panchina. Direttamente dal calcio piazzato Mazzolli impegna Fiorenza, bravo a respingere anche su conclusione di Vitiello. Il team di Calderini cerca di nuovo il vantaggio, prestando attenzione a un Trestina abile nelle ripartenze. Finisce con il possesso palla dei bianconeri, in attesa del triplice fischio, un match in cui, forse, il pari soddisfa entrambe le contendenti.

Paolo Bartalini