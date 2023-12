Il Poggibonsi prima va sotto per autogol di Bigozzi. Poi pareggia con la vicecapolista Seravezza Pozzi

POGGIBONSI

1

SERAVEZZA POZZI

1

POGGIBONSI (4-2-3-1): Di Bonito; Gucci, Borri, Cecchi, Di Paola; Barbera (87’ Marcucci), Camilli; Bigozzi (64’ Mencagli), Mazzolli, Saccardi; Motti. Allenatore: Calderini.

SERAVEZZA POZZI (4-2-3-1): Lagomarsini; Salerno, Mannucci, Coly, Ivani (71’ Bonafede), Bedini, Granaiola; Brugognone (71’ Delorie), Potzolu (66’ Camarlinghi) Mugelli (61’ Del Rosso); Benedetti. Allenatore: Amoroso.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia.

Marcatori: 39’ Bigozzi (autorete), 50’ Motti.

Note: espulso al 60’ Bedini.

POGGIBONSI – Il Poggibonsi recupera, con Motti in avvio di ripresa, il passivo in un incontro in salita già prima di iniziare. Alle assenze annunciate si aggiunge l’infortunio a una mano del portiere Pacini e mister Calderini deve così rinunciare al suo numero 1. In porta nella gara allo Stefano Lotti contro una delle big del campionato va il classe 2004 Di Bonito e il suo vice diventa lo juniores Baracco. Il primo tempo scorre senza emozioni, a parte una leggerezza dello stesso Di Bonito, abile a rimediare, e un’occasione sui piedi di Bigozzi che calcia oltre la traversa. Ma al 39’ gli ospiti passano. Un cross da destra trova la deviazione di Bigozzi nella propria rete: 0-1. Con un’altra verve entra in campo nella ripresa il Poggibonsi e su preciso invito di Mazzolli matura il pareggio di Motti, bravo a superare in uscita Lagomarsini. Sembra di assistere a un altro match, con il Poggibonsi intenzionato a compiere il sorpasso e la vicecapolista stordita dalla reazione dei Leoni. Ancora Motti protagonista al 60’, tanto che Bedini deve stenderlo al limite dell’area: espulsione del giocatore verdeazzurro e punizione (alto il tiro di Mazzolli). La retroguardia del Poggibonsi argina l’insidioso goleador Benedetti, però il team di Amoroso riesce a nascondere l’inferiorità di effettivi, dimostrandosi capace di impensierire a sua volta la retroguardia dei padroni di casa. Nel Poggibonsi è invece Saccardi a impegnare Lagomarsini nel momento forse decisivo del confronto. Non sfruttano al meglio i giallorossi un angolo a favore a un passo dal triplice fischio di Torreggiani e l’1-1 è scritto.

Paolo Bartalini