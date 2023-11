Il Poggibonsi punta sui giovanissimi. Il Livorno approfitta: tre gol e ottavi

LIVORNO

3

POGGIBONSI

0

LIVORNO: Ciobanu, Savshak, Brenna (54’ Curcio), Bassini, Camara (54’ Nizzoli), Sabattini (46’ Giordani), Luci, Ferraro, Coriano, Cesarini (46’ Mutton), Luis Henrique (76’ Boroduska).

Panchina: Tani, Fancelli, Menga, Kosiqi. Allenatore Favarin.

POGGIBONSI: Di Bonito, Martucci, Sebastiano, Cecchi, Gucci (77’ Iania), Marcucci, Mazzolli (61’ Di Paola), Barbera (82’ Tanganelli), Bartolozzi, Fiaschi (52’ Corcione), Mencagli (66’ Motti).

Panchina: Pacini, Ceccherini, Camilli, Saccardi. Allenatore Calderini.

Arbitro Guitaldi di Rimini.

Reti: 14’ e 27’ Cesarini, 51’ Ferraro.

LIVORNO – Agli amaranto di mister Favarin è sufficiente poco più di un tempo per archiviare la pratica. Finisce 3-0 allo stadio Armando Picchi e il risultato favorevole nella gara unica dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di serie D permette al Livorno di approdare direttamente agli ottavi eliminando i Leoni, seguiti anche ieri da un gruppetto di sostenitori (nella foto). Al Poggibonsi, in una formazione inedita a causa di assenze e decisioni dettate dal turnover, non rimane dunque che concentrarsi sul campionato e sulla sfida in programma domenica prossima al Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano. Il tecnico Stefano Calderini, che deve rinunciare in questo periodo a vari titolari, attua qualche avvicendamento nell’undici di avvio, confermando per esempio tra i pali negli incontri di Coppa Italia il giovane Di Bonito, protagonista nella partita con l’Aglianese risoltasi un mese fa con la qualificazione dei giallorossi ai calci di rigore.

Nel Poggibonsi esordisce tra i titolari il baby attaccante Theo Fiaschi e per uno scampolo di match trovano spazio sul rettangolo all’Ardenza anche altri under, da Iania e Tanganelli. Dà l’impressione il Poggibonsi, almeno agli inizi del confronto, di essere in grado di tenere testa ai padroni di casa, a loro volta con uno schieramento versione Livorno 2 ma di sicuro forti di un organico nutrito sul piano numerico. Il Poggibonsi prova ad avvicinarsi con coraggio e determinazione dalle parti di Ciobanu nei primi minuti della contesa. Poi Cesarini sblocca e per il Livorno la strada diviene praticamente in discesa, anche se gli ospiti cercano per quasi tutto il primo tempo il modo per rimanere in gara e per tentare di impensierire i più quotati rivali. Sul parziale di 1-0, però, anziché il pareggio del Poggibonsi, matura il raddoppio del Livorno sempre in virtù della firma dell’esperto componente del settore offensivo del team tirrenico. In apertura di ripresa il tris di Ferraro consente in pratica ai locali di chiudere il discorso con netto anticipo. Per il Livorno la prossima sfida di Coppa Italia sarà contro il Follonica Gavorrano.

Paolo Bartalini