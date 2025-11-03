Il Poggibonsi si accende con l’acuto di Boriosi. Nel finale Lepri-gol rovina la festa giallorossa

POGGIBONSI 1 SERAVEZZA POZZI 1

POGGIBONSI (4-4-2): Bertini; El Dib (84’ Sinatra), Borri L. (30’ Martucci), Borri F., Rodio, Gonzi, Borghi, Paulinho, Shenaj (76’ Ciacci); Boriosi (86’ Kean), Giustarini (70’ Ponticelli). Panchina: Baracco, Skerma, Ndiaye, Fermi. Allenatore Gamma.

SERAVEZZA (4-3-2-1): Lagomarsini; Pucci, Mannucci, Muhic, Bajic; Fabri, Sforzi (58’ Piccioli), Pani (56’ Tognoni); Vanzulli (46’ Fontanarosa), Lepri (84’ Cini); Spatari (58’ Cupani). Panchina: Azioni, Mattioli, Fiore, Lecini. Allenatore Masitto.

Arbitro Dania di Milano. Reti: 7’ Boriosi, 74’ Lepri.

POGGIBONSI – Il sogno del successo si infrange nella ripresa per il Poggibonsi. Finisce 1-1 la gara allo Stefano Lotti tra i Leoni alla ricerca disperata di risultati utili per risalire posizioni dalla solitaria coda e il baldanzoso Seravezza Pozzi, giunto in Valdelsa con l’etichetta di terza forza. In vantaggio in apertura grazie a Boriosi, ottimamente imbeccato da Gonzi dalla destra, i giallorossi creano i presupposti per il raddoppio senza però riuscire nell’intento. E nel secondo tempo il Seravezza Pozzi, incline alla costruzione di una valida manovra ma mai davvero troppo pericoloso dalle parti di Bertini, trova con Lepri, trequartista ex Pianese, la deviazione per il pareggio, poi definitivo.

Terzo punto stagionale per il Poggibonsi e primo da allenatore di una formazione maggiore per Gabrio Gamma, che nell’occasione ha schierato dall’ inizio uno dei nuovi innesti, il propositivo terzino sinistro Rodio, e a match in corso anche il rientrante - dalla parentesi con il Tuttocuoio - Martucci, difensore chiamato a sostituire intorno alla mezz’ora Lorenzo Borri a causa di un fastidio. Poggibonsi deciso a incanalare la sfida nella giusta direzione, seguendo i piani illustrati da Gamma a un gruppo che sta cambiando volto. Oltre agli ingressi sono da rilevare le partenze (Pippi, Corzani, Boduri, Maiello, Pruszko), rispetto all’originaria configurazione. Il cross di Gonzi al 7’ è un vero invito a nozze per il prestante Boriosi, abile di testa a spedire la sfera alle spalle di Lagomarsini. Lo stesso Boriosi manca il 2-0 su una intuizione di Shenaj, un 2007 presente nei momenti chiave della sfida. Con il parziale in bilico, il Poggibonsi dà l’impressione a tratti di poter resistere ad avversari spesso perdonati per le loro "carezze" da un insufficiente Dania di Milano. Matura invece, al 74’, la firma dell’immancabile Lepri per l’1-1. Il Seravezza Pozzi crede nel sorpasso, ma il Poggibonsi non si fa sorprendere e ha allo scadere l’ultima palla gol con il generoso Borghi. L’incontro si chiude con il rifiuto di mister Masitto di stringere la mano al collega Gamma. Solo in sala stampa il tecnico del Seravezza Pozzi rimedierà alla mancanza.

Paolo Bartalini