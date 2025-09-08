Il Poggibonsi si arrende al Terranuova Traiana. Simonti e Sborgi mettono la firma sul successo

TERRANUOVA T.

2

POGGIBONSI

0

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Pagnini; Simonti, Ficini, Degl’Innocenti, Castaldo (26’ st Cardo); Cioce, Sesti (37’ st Mannella); Marini, Sborgi (30’ st Verdini), Saltalamacchia (30’ st Zhupa); Bruni P. (33’ st Ngom).

Panchina: Rosadi, Innocenti, Senzamici, Fantoni. Allenatore Becattini.

POGGIBONSI (3-5-2): Bertini; Nobile, Borri (26’ st El Dib), Borghi; Pruszko (26’ st Biagiotti), Gonzi, Ndiaye, Corzani (30’ st Corcione), Ponticelli; Boriosi, Pippi (22’ st Kean Dossè).

Panchina: Baracco, Boduri, Bruni L., Resuttana, Maiello. Allenatore Barontini.

Arbitro Pasqualini di Macerata (Pascoli-Longarini).

Reti: 34’ pt Simonti, 21’ st Sborgi.

Note – Ammoniti Borri, Borghi, Gonzi. Espulso Ndiaye per doppia ammonizione. Angoli 9-3. Recupero 2’ pt e 5’ st.

TERRANUOVA B. – Niente da fare per il Poggibonsi di Barontini (nella foto), che deve arrendersi per 2-0 nella tana del Terranuova Traiana. Il nervosismo ha prevalso tra i leoni, rimasti in inferiorità numerica per quasi un’ora di gioco. Un paio di occasioni per gli ospiti, poi i padroni di casa nel secondo tempo hanno condotto la gara. La formazione schierata da Barontini ricalca grosso modo quella scesa in campo contro il Siena nel primo turno di Coppa Italia. Pippi sostituisce lo squalificato Skerma. Dopo un quarto d’ora, la prima azione degna di nota porta la firma dei padroni di casa. Ottimo scambio di Marini con Sesti, che si proietta su Bruni. L’attaccante prova un colpo di testa che viene respinto, Saltalamacchia raccoglie la sfera, ma il tiro finisce sul fondo. Il risultato si sblocca alla mezzora in favore dei locali. L’intuizione è di Marini, il capitano trova Bruni, la conclusione è imprecisa, la palla viene poi raccolta da Simonti che sotto porta supera l’estremo difensore del Poggibonsi. La partita cambia piega dopo un contrasto tra Ndiaye e Sesti. Il giocatore del Poggibonsi viene espulso per somma di ammonizioni, che costringe i valdelsani a giocare in 10. Al 39’ arriva però la risposta dei leoni, con un tracciante di Gonzi che per la prima volta impegna Pagnini a respingere con i pugni. Al 19’ grande cavalcata di Gonzi sulla fascia destra, che trova Pagnini pronto ad intercettare un tiro-cross. Il raddoppio del Terranuova arriva al 21’: mischia in area, il pallone viene trattenuto tra le gambe della retroguardia giallorossa, ne approfitta Sborgi che riesce a mandare la palla in rete. Il Terranuova rischia l’assalto a porta sguarnita mentre Pagnini è occupato in una parata, ma Degl’Innocenti riesce a salvare sulla linea evitando l’attacco di Kean Dossè. Domenica prossima il Poggibonsi ospiterà allo Stefano Lotti il Follonica Gavorrano dell’ex direttore sportivo Galbiati.