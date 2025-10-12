Il Poggibonsi sogna l’impresa a Foligno. Paulinho, Boriosi e Borri disponibili

Paulinho a centrocampo e Boriosi in attacco sono i rientri post infortunio fra i giallorossi per la trasferta odierna a Foligno. I Falchetti si trovano a quota dieci in classifica e sono reduci dal 3-1 patito a Orvieto. Un Poggibonsi che accresce dunque il proprio tasso di esperienza anche in virtù del recupero di Lorenzo Borri (nella foto) - utilizzato contro il Prato dal fischio d’avvio e pronto oggi alla conferma - e dell’innesto nei giorni scorsi, sul fronte offensivo, del classe 1994 Giustarini. Mister Barontini deve decidere se impiegare l’ex del Follonica Gavorrano tra i titolari. Oppure optare per un inserimento graduale. Più probabile, almeno a ieri, la seconda opzione, dato che Giustarini è chiamato un po’ a riacquisire la giusta confidenza con il clima dei novanta minuti. L’importante per il Poggibonsi sarà far fruttare, sul rettangolo di una delle potenziali big del girone E, quanto di buono ha saputo mettere in mostra durante la sfida allo Stefano Lotti con il Prato. Cercando per esempio di portare a proprio favore gli episodi in grado di maturare nell’arco del confronto.

È un altro viaggio senza l’apporto dei sostenitori al seguito per il Poggibonsi, a causa delle note prescrizioni già emesse per il precedente match esterno dei Leoni con il GhiviBorgo terminato col punteggio di 1-1. Le defezioni odierne riguardano il fantasista Pippi, assente già la domenica passata, e il cursore di fascia sinistra Ponticelli, alle prese con una forma influenzale che gli ha impedito in settimana di allenarsi con regolarità insieme con il gruppo. Ad opera del collettivo conta adesso ripartire con la necessaria determinazione per tentare di accantonare il digiuno di successi e la posizione solitaria di coda. Se il Poggibonsi si mostrerà capace di mettere in pratica i suoi propositi, sulla base dei voleri di Barontini e senza incappare in disattenzioni fatali, il cammino per la salvezza potrà diventare via via meno impervio. Allo stadio Enzo Blasone di Foligno, con fischio di inizio alle 15, per la partita valida per la giornata numero 7.

Il Poggibonsi potrebbe presentarsi con questo undici: Bertini, Nobile, Di Martino, Borghi, Borri F., Borri L., Corzani, Paulinho, Boriosi, Gonzi, Ciacci. Direzione di Francesco Palmisano di Saronno. Assistenti, Paolo Cutillo di Nichelino e Marco Martino della sezione di Roma 1. Per il campionato nazionale juniores, infine, il Poggibonsi ha chiuso in parità, 1-1 (gol di Pratesi) la gara interna con il Tuttocuoio. Il team di Fusci è adesso a quota otto.

