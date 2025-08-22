Il Ponsacco e la nuova stagione. Mobilieri, buone indicazioni in amichevole

È stata la rinnovata formazione dei Mobilieri Ponsacco a collaudare mercoledì il terreno dello stadio comunale di viale della Rimembranza. Ospite dei rossoblù di Polzella è stata la Cerretese di Petroni, neopromossa in Eccellenza. Buona l’impressione dettata dai due team nell’allenamento congiunto.Il presidente Valerio Sisti ha voluto premiare i tifosi – apprezzabile gesto – con il libero ingresso allo stadio. Clima e terreno di gioco all’inglese contro un avversario superiore di categoria che ha costituito ottimo esame per i ragazzi di Polzella.

Squadre in pieno rodaggio ma già inquadrate nel modulo, con il Ponsacco a fare le prime avance con un deciso 4-3-1-2 ed un’offensiva condotta dal tandem Marrocco-Rigirozzo, che ha consentito a quest’ultimo un assist sul secondo palo e svelto all’appuntamento a raccogliere Sciapi per siglare il momentaneo vantaggio. Reazione di ragionamento per gli ospiti che, in ripartenza, hanno messo alla frusta i rossoblù cogliendo per ben due volte il palo.

Nel secondo tempo la classica girandola di sostituzioni, bagnata da una pioggia ancora più insistente. In uno scambio sulla trequarti i neroverdi hanno messo nelle condizioni Sogli di trafiggere un incolpevole Colucci. Prossimi impegni: domani ore 17.30 a San Giuliano, il 27 agosto a Fornacette ore 17.30, poi il 31 agosto prima partita di Coppa Italia alle 17.30 contro il Castiglioncello.

Questa la squadra dei Mobilieri Ponsacco: Campinotii, Gemignani, Papini, Marinari, Aliotta, Mancini, Bicchierini, Puccini, Rigirozzo, Sciapi. (2° tempo): Colucci, Giusti, Pisani, Niccolai, Ficarra, Morandini, Chelucci, Taraj, Kaplani, Biondi, Mollichella. All. Polzella.

Luciano Lombardi