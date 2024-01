Il Pontassieve ultimo in classifica si impone con un netto 4-0. Scivolone Baldaccio. Baldolini mastica amaro

PONTASSIEVE

4

BALDACCIO

0

PONTASSIEVE: Morandi, Fani, Giannelli S., Fioravanti, Ramacciotti, Papini, Corsi (75’ Giannelli L.), Cassai, Bianchi (86’ Batistini), Sanna (82’ Salvadori), Dari (78’ Latini).

All. Marchionni.

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (85’ Perfetti), Magi (48’ D’Aprile), Adreani, Bruschi, Giovagnini (77’ Gigli), Mambrini, Autorità (48’ Beretti), Mercuri, Sbardella (80’ Tresa).

All. Baldolini.

Arbitro: Marino di Pisa.

Reti: 15’ Corsi, 37’ Bianchi, 58’ Dari, 87’ Giannelli L.

PONTASSIEVE - Nettissima vittoria casalinga per il Pontassieve, che si rilancia nella corsa alla salvezza. La squadra allenata da Marchionni supera la Baldaccio con il punteggio di 4-0, grazie a due reti per tempo. Al 15’ Corsi porta in vantaggio la formazione locale, segnando sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo una respinta corta del portiere degli aretini. Al 37’ raddoppia Bianchi, che recupera il pallone, scambia con Papini e poi insacca con un tiro a giro. Stesso canovaccio nella ripresa. Al 58’ il nuovo acquisto Dari firma la rete del 3-0: Bianchi recupera un altro pallone e serve il compagno, che avanza, si allarga, ma piazza la conclusione vincente. All’87’ l’ultimo gol porta la firma del nuovo entrato Lapo Giannelli, che piazza un destro vincente sotto l’incrocio dei pali. Il Pontassieve di mister Marchionni è sempre ultimo, ma si avvicina al Firenze Ovest. Per gli altotiberini di mister Baldolini una brutta battuta di arresto.