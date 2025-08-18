Il Ponte a Cappiano ritrova mister Marchetti. Primo allenamento con un gruppo rinnovato

Stasera alle 19 al Mediceo anche il Ponte a Cappiano tornerà in campo per il primo allenamento della stagione agli ordini del nuovo mister Massimo Marchetti (nella foto). In realtà per Marchetti si tratta di un ritorno sulla panchina calligiana, dove nel corso degli anni ha raccolto a più riprese tante soddisfazioni. A completare lo staff Riccardo Buti come collaboratore tecnico e preparatore portieri e Luca Seghetti nel ruolo di collaboratore tecnico e fisioterapista. Il gruppo è molto rinnovato rispetto all’anno scorso. A disposizione per il campionato di 2ª Categoria.

Portieri: Roberto Morgillo (‘00); Matteo Puccini (‘99).

Difensori: Andrea Dani (‘96); Donaldo Huqi (‘99); Lorenzo Landi (‘00); Sandro Madrigali (‘97); Diego Manzi (‘06); Vincenzo Miraglia (‘88); Luca Romboli (‘02).

Centrocampisti: Luca Bellone (‘04); Gabriele Bruni (‘86); Yuri Bucchioni (‘02); Giuseppe Cosentino (‘02); Denni Dervishi (‘05); Nicola Franchi (‘96); Pietro Lenti (‘01); Edoardo Vannini (‘05).

Attaccanti: Luca Gasbarro (‘98); Marco Laurenza (‘03); Gianmarco Marcucci (‘01); Leonardo Mecca (‘05); Leonardo Roggi (‘06); Jacopo Rossi (‘97); Lorenzo Sparaciari (‘01).