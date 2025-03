Il Ponte Buggianese si prende un punto. A Viareggio zero emozioni e tanta noia

Viareggio 0 Ponte Buggianese 0

: Carpita, Bellini, Bertelli, Bianchi, Ricci, Nannetti, Belluomini C., Remedi, Ortolini (21’ st Ferrarese), Bibaj, Baracchini (5’ st Morelli). A disp. Manfredi, Morandini, Bertacca, Del Tessa, Belluomini T., Sapienza, Bertola. All. Amoroso. PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Ferrari (28’ st Prati), Martinelli, Provinzano (35’ st Bellandi), Palmese, Kapidani (35’ st Chelini), Aiazzi, Pievani (14’ st Asara), Granucci, Gargani (14’ st Sgherri), Sali. A disposizione: Calu, Sanzone, Lucaccini, Fantini. All. Vettori. Arbitro: Monti di Firenze.

Il Ponte Buggianese conquista un punto importante in ottica salvezza, pareggiando per 0-0 contro il Viareggio. Rispetto alla gara giocata contro la Massese, i pontigiani hanno più uomini a disposizione e da portare in panchina. A centrocampo addirittura si rivede Daniele Pievani, importante pedina rimasta fuori in queste settimane, per colpa di un serio infortunio alla gamba. Anche Granucci gioca dall’inizio, dopo aver saltato l’ultima partita per colpa di un fastidio fisico, avvertito poco prima di scendere in campo contro la Massese. I padroni di casa invece si affidano all’estro dell’ex Valdinievole Montecatini Bibaj, già a segno 6 volte in questo campionato. Il primo tempo inizia con un ritardo di 10 minuti per il fitto lancio di fumogeni dei tifosi di casa. Una volta risolto il problema visdibilità, parte finalmente il match, e si assiste ad una gara soporifera per tutto il primo tempo. Nella ripresa, complici anche le sostituzioni operate dai due tecnici, si inizia a vedere qualcosa in più dal punto di vista del gioco, anche se è davvero dura mettere a referto dei veri e propri interventi, operati dai due portieri. Per il Viareggio va segnalato il tentativo di Bianchi, che non sorprende affatto Rizzato, pronto a parare il suo tiro. Risponde la compagine biancorossa con Sali, che porta Carpita a parare e a sporcarsi i propri guanti, sul tentativo provato dalla distanza dal giovane attaccante pontigiano. Dopo un corposo recupero, durato ben sette minuti, arriva il triplice fischio dell’arbitro Monti di Firenze, che sancisce la fine delle pochissime ostilità viste in campo. Il punto conquistato dal Ponte Buggianese, permette ai biancorossi di salire a quota 22 punti nella classifica del girone A e di rimanere ancora in corsa per la conquista della salvezza. Delusione invece tra le fila dei viareggini, che ricevono anche i sonori fischi del pubblico.

Simone Lo Iacono