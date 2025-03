Il Pontedera affronta i primi della classe: "Loro primi? Ma giocano in Serie C con noi"

Non c’è da scervellarsi per comprendere quanto insidiosa per il Pontedera sia la trasferta di questa sera, perché la Virtus Entella, avversario di turno: 1) è prima in classifica, 2) ha 28 punti più dei granata, 3) ha la miglior difesa del girone B con 17 reti subite contro le 41 dei granata, 4) ha perso una sola volta, in casa col Pescara alla 6a giornata e oggi siamo alla 30a, contro i 13 k.o. dei granata, 5) delle 13 volte che ha ospitato il Pontedera, 10 volte ha vinto, 2 pareggiato a 1 perso, nel 1981-82, 6) ha un budget di circa 6 milioni di euro contro i quasi 900 mila euro del club granata. Pronostico già segnato dunque? Calma, calma… Leonardo Menichini è chiaro: "Sappiamo che l’Entella è una squadra fortissima, che è in testa alla classifica e che probabilmente vincerà il campionato perché si è dimostrata la migliore. Però in una gara può succedere di tutto, perché nessuno è imbattibile. E comunque anche noi siamo pur sempre una squadra di Serie C".

L’allenatore del Pontedera ricorda che anche sui terreni delle altre due big del girone, a Terni (0-0) e Sassari (1-0, sconfitta eccessiva), la sua squadra ha ben figurato: "La bellezza del calcio è questa, perché in ogni singola partita può accadere di tutto. Domani (oggi, ndr) giocheremo in casa della capolista e quindi le motivazioni ci sono da sole. Se fossi io un giocatore, mi piacerebbe misurarmi contro un avversario migliore di me, perché questo non è solo un test di squadra, ma anche di singoli, e io vorrei misurare me stesso per vedere a che livello sono. Dunque dare il massimo sarà normale perché esiste la possibilità di fare qualcosa di importante, e riuscire a fare qualcosa di eclatante contro una squadra che non perde da 23 giornate vorrebbe dire far parlare le cronache".

Il fatto che la gara di stasera sia la prima di un trittico ravvicinato – martedì 11 arriva il Pescara e sabato 15 c’è la trasferta in casa del Milan Futuro – non condiziona Menichini: "Dobbiamo giocare al meglio queste tre partite, ma intanto pensiamo a prendere il massimo dall’Entella, in una gara in cui è difficile fare punti. Anche se niente è impossibile". Il tecnico ritrova Corona, mentre Tantalocchi va in panchina anche se non è ancora al meglio, quindi ha tutti disponibili. Un’ottima notizia in vista dell’inevitabile prossimo turn over.

Stefano Lemmi