Il Pontedera alla finestra. Che campionato sarà?

Con gli spareggi ancora in atto - play off e play out in Serie C, play out in Serie B - è sempre presto per definire con certezza quelli che saranno gli avversari del Pontedera nel prossimo campionato. Tuttavia tra promozioni e retrocessioni le new entry sono abbastanza ipotizzabili. Cominciando a guardare dal basso, del futuro girone centrale dovrebbero quasi certamente entrare a far parte 4 squadre: il Forlì, che ha vinto il girone D di Serie D, il Livorno, che ha dominato il girone E, la Sambenedettese, prima nel girone F, e il Guidonia Montecelio (ex Monterosi), che si è imposto al fotofinish nel gruppo G. Considerando ancora la suddivisione in tre parti dell’Italia per via longitudinale, dal girone centrale potrebbe così uscire il Campobasso, l’avversario più a sud quest’anno per il Pontedera. Alzando invece gli occhi alla Serie B, delle tre squadre fin qui retrocesse, due, Cosenza e Cittadella, finiranno negli altri due gironi di Serie C, mentre la Sampdoria entrerebbe nel B.

La quarta formazione condannata alla retrocessione uscirà dalla sfida tra Frosinone e Salernitana, ma a chiunque delle due toccherà, la collocazione dovrebbe essere il girone meridionale. Della passata stagione sicuramente due, forse tre, squadre lasceranno invece la categoria. Due si conosceranno oggi e saranno le perdenti dei play out tra Lucchese-Sestri Levante e Spal-Milan Futuro, un’altra, ma è ancora presto per saperlo, si aggiungerà se una tra Ternana, Pescara e Vis Pesaro, ancora in corsa nei play off, arrivati ai quarti di finale, vincerà la competizione. E poi non è da escludere una consueta estate calda, con club a rischio iscrizione.

Il primo a cui pensare è la Lucchese, che se anche oggi dovesse riuscire a mantenere la categoria sul campo, da mercoledì prossimo dovrà salvarsi anche nelle aule di tribunale difendendosi dall’istanza di fallimento chiesta dalla procura. Nel caso in cui non si arrivasse alle 60 iscrizioni, la Lega ha già stabilito che procederà all’ integrazione dell’organico con questa sequenza: una seconda squadra di Serie A (l’Inter è già pronta), una società che abbia disputato il campionato di Serie D e una società retrocessa dalla Serie C. Staremo a vedere. Una cosa però è certa: il Pontedera sarà ancora ai nastri di partenza.

Stefano Lemmi