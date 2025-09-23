Il Pontedera atteso a Terni: "Una chance di riscatto"

Dopo cinque giornate i numeri hanno già detto qual è stato fin qui il tallone d’achille del Pontedera: subire troppe reti. Con lo 0-4 di venerdì col Campobasso, sono salite a 10 – e nessuno nel girone ha fatto peggio – per una media precisa di due reti subite a partita. Un trend che la trasferta odierna in casa della Ternana deve riuscire ad invertire. Sono pochi anche i gol fatti, appena 3 (media di poco più di mezzo a partita), ma a tenere i granata ancorati alla parte bassa della graduatoria sono principalmente quelli incassati.

Al Liberati, stadio che rievoca lo spareggio-salvezza in C2 vinto 4-3 ai tempi supplementari contro il Carbonia il 12 giugno 1988, gli uomini di Menichini si troveranno però di fronte una squadra che si è ripresa dopo le nebulose vicende pre-campionato, che ha una nuova proprietà, e che vorrà incrementare i 7 punti che ha in classifica per risalire verso posizioni più nobili.

"E’ verissimo – ammette il tecnico granata che oggi torna in panchina dopo il turno di squalifica - che stiamo subendo troppe reti, ed è questo l’aspetto su cui bisogna lavorare di più per intervenire subito. Tengo però a specificare che questi tanti gol non sono stati presi per questioni di mancato impegno da parte nostra o di particolare bravura da parte degli avversari di turno. Sono arrivati per disattenzioni nostre, quindi l’aspetto da migliorare è quello della concentrazione. Anche venerdì contro il Campobasso eravamo partiti bene come atteggiamento, ma poi per due nostre distrazioni abbiamo preso due gol. Invece la squadra deve capire che se succede che gli avversari segnano per primi, bisogna restare comunque in partita per programmare la rimonta. Questo è l’aspetto su cui bisogna migliorare. Quando si va in svantaggio bisogna restare compatti, cercare di superare il momento negativo e iniziare a ripartire".

La partita di Terni, seconda di un trittico che si concluderà sabato prossimo in casa col Forlì, è ben accetta dall’allenatore del Pontedera, che ha avuto tre giorni per prepararla: "Questa sfida, pur difficile, ci offre la chance di riscattare la sconfitta col Campobasso. Però dobbiamo giocare con un altro tipo di attenzione. La Ternana ha cambiato proprietà e vorrà lottare per i primissimi posti, quindi la nostra concentrazione dovrà essere massima e continua".

Visti i tre impegni ravvicinati, Menichini probabilmente ricorrerà ad un mini turn-over, potendo anche tornare a disporre di Scaccabarozzi. Non ci sarà invece Migliardi, per problemi alla caviglia. Inizio alle 18,30, dirige Bozzetto di Bergamo.

Probabile formazione (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Tempre; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Bassanini; Nabian.

Stefano Lemmi