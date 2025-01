Il Pontedera cala il poker: 2-4 ad Arezzo

Arezzo, 27 gennaio 2025 – Il Pontedera cala il poker e sbanca Arezzo (4-2) conquistando tre punti pesanti per la sua corsa-salvezza. E' il difensore Moretti a sbloccare la gara dopo meno di 2' e nella ripresa, nell'arco di otto minuti prima Cerretti firma il raddoppio e poi Vitali fa prendere il largo alla squadra di Menichini, che dilaga ancora con l'ex Picerno. Nel finale due conclusioni imprendibili di Guccione e Pattarello hanno addolcito kil passivo per i padroni di casa, usciti tra i fischi. Per il Pontedera, prossimo impegno domenica in casa conytro il Pineto.

Tabellino

AREZZO 2 – PONTEDERA 4

AREZZO (4-3-3): Trombini; Gilli (1’ st Righetti), Chiosa, Gigli, Montini; Settembrini (1’ st Renzi), Santoro (19’ st Ogunseye), Mawuli (1’ st Capello); Pattarello, Guiccione, Tavernelli. A disp: Galli, Borra, Fiore, Lazzarini, Chierico, Bigi, Coccia. All. Troise

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti (41’ st Migliardi), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi (31’ st Pietra), Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi (41’ st Van ransbeeck), Sala (31’ st Lipari); Corona (31’ st Espeche). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Pretato, Sarpa, Coviello. All. Menichini

Arbitro: Gemelli di Messina

Marcatori: 2’ pt Moretti; 21’ st Cerretti, 28’ e 37’ st Vitali, 39’ st Guccione, 44’ st Pattarello

Note: spettatori 2.313; ammoniti Mawuli e Guccione; angoli 5 a 7