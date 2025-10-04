Il Pontedera domani in casa del Gubbio. Che sia la svolta proprio come un anno fa?

Lo scorso campionato la trasferta di Gubbio, quella che è in calendario domani sera, segnò la prima svolta per il Pontedera verso una stagione chiusa in crescendo con tanto di qualificazione ai play off. I granata vinsero 1-0 e fu la prima vittoria del fresco arrivato Leonardo Menichini in una gara che si disputò anch’essa in ottobre, valida per la 10a giornata di andata. Era il terzo successo di sempre al Barbetti, dove il Pontedera si è recato 11 volte in campionato (le altre otto sono state equamente divise tra sconfitte e pareggi, escludendo l’1-1 dei play off 2022-23) nella sua storia dei confronti con gli umbri iniziati nel campionato di Serie D 1969-70.

L’anno seguente, stessa categoria, il primo successo esterno: 20 settembre 1970, 1a giornata, con la squadra allenata da Sergio Antonelli che si impose 1-0 grazie ad una autorete degli umbri. Il secondo trionfo è invece arrivato nella moderna e attuale Serie C, anche se in quel campionato, il 2014-15, si chiamava Lega pro: 18 ottobre 2014, 9a giornata, con la squadra allenata da Paolo Indiani che vinse 1-0 grazie ad un rigore di Gigio Grassi.

E infine il successo più recente: 2 ottobre 2024, ancora 1-0, come detto, stavolta con acuto di Ianesi bravo a finalizzare un suggerimento di Corona. I punteggi delle 3 gare vinte, tutte per 1-0, lasciano intendere quanto sofferti siano questi viaggi nella città che dal 2000 al 2008 è stata il luogo dove si sono girate le riprese della fiction Don Matteo. E domani non sarà diversamente. Il Gubbio, allenato da quest’anno da Domenico Di Carlo, è infatti quarto in classifica, a quota 12 punti, pur avendo segnato gli stessi pochi gol del Pontedera: 6.

La (grossa) differenza di posizioni (i granata sono 14esimi con Vis Pesaro e Livorno) la fanno le reti incassate, 13 per la squadra di Menichini, appena 5 per quella umbra, che ha la migliore difesa dopo quella ancora imbattuta dell’Ascoli, terzo, e prossimo destino del Pontedera. Due delle cinque reti al passivo i rossoblù le hanno subite in casa, dove in tre gare hanno pareggiato due volte e vinto una. Nell’ordine, sono arrivati l’1-1 con la Sambenedettese alla 2a giornata, l’1-1 nel derbyssimo col Perugia alla 3a giornata, e l’1-0 sul Bra alla 5a giornata.

La prima e fin qui unica sconfitta di queste 7 giornate, il Gubbio l’ha fatta registrare a Campobasso, 2-0 alla 6a giornata, con i molisani che arrivavano dal poker di Pontedera. E’ stata anche l’unica volta nella quale gli uomini di Di Carlo, tra i quali l’ex Tommasini (due reti all’attivo per l’attaccante) hanno subito più di una rete in novanta minuti. Completano il ruolino le vittorie di Rimini, 1-0 alla 1a giornata, e Forlì, 1-0 alla 4a giornata, e il pari di Pesaro, 1-1 del turno precedente.

Stefano Lemmi