Il Pontedera in 10 ci prova fino all’ultimo . Ko al "Mannucci" contro la Ternana

PONTEDERA (3-5-2): Calvani; Espeche, Martinelli, Guidi (47’ st Cerretti); Perretta, Van Ransbeeck (11’ st Sala), Ladinetti, Ianesi, Ambrosini; Ragatzu (11’ st Italeng), Corona. A disp: Tantalocchi, Vivoli, Vanzini, Gagliardi, Maggini, Pretato, Pietra. All. Agostini.

TERNANA (4-2-3-1): Vannucchi; Casasola (12’ st Donati), Loiacono, Capuano, Tito; Corradini (28’ st Aloi), Damiani; Carboni (36’ st Martella), Romeo, Cicerelli (36’ st Patanè); Ferrante (12’ st Cianci). A disp: Vitali, Franchi, De Boer, Mattheus, Bellavigna, Donnarumma. All. Abate.

ARBITRO: Burlando di Genova.

MARCATORI: 20’ st Cicerelli su rigore, 44’ st Cianci, 46’ st Italeng

NOTE: spettatori 834; espulso Espeche al 38’ pt; ammoniti Casasola, Ladinetti, Corona; angoli 4 a 2.

PONTEDERA – Il Pontedera si fa male da solo (in dieci per quasi un’ora) ma esce a testa alta dal confronto con la Ternana, che vince 2-1 ma soffre in un finale concitatissimo. Rispetto alla vittoria di Legnago, Agostini cambia tre elementi dell’undici iniziale: due in difesa (Martinelli e Guidi, tornato disponibile) e uno a centrocampo (Van Ransbeeck, autore, da subentrato, del momentaneo 2-2 in Veneto). La Ternana, che su questo campo mancava dall’ottobre del 1996 e sostenuta da 200 tifosi, indossa subito la veste da favorita pigiando sull’acceleratore e nel primo quarto d’ora per i granata c’è solo la fase difensiva. La mole degli umbri produce comunque un solo brivido, anche se grande così, quando Cicerelli due passi fuori l’area piccola di Calvani scarica il sinistro contro la traversa (13’). Il break del Pontedera in due conclusioni sballate di Corona, poi la sfida, sempre su ritmi altissimi che Ladinetti e compagni tengono bene, si incanala su un sostanziale equilibrio. Sul piano del gioco ma non su quello numerico, perché al 38’ il secondo giallo a Espeche (fallo su Romeo, di spalla, ma a pallone lontano) alza ulteriormente il livello di sofferenza, con i granata che passano al 4-3-2 (Perretta e Ambrosini arretrano sui lati) anche se riescono ad andare al riposo sullo 0-0. Al rientro il canovaccio non cambia, ma i granata riescono a non farsi schiacciare e i legni vengono loro in aiuto per la seconda volta, quando il palo aiuta Calvani a salvare su Corradini. Ma al 20’ è un doppio errore di Ladinetti, che prima perde palla e poi tocca Carboni in area, a consentire a Cicerelli di battere Calvani (che pure intuisce) dal dischetto. I granata non mollano, continuano a tener testa agli avversari, ma a 1’ dal novantesimo Cianci infila Calvani al termine di un’azione personale La rete di Italeng nel recupero illude per una clamorosa rimonta che però stavolta non c’è. "Faccio i complimenti ai ragazzi – ha detto al triplice fischio il presidente Simone Millozzi – per aver tenuto bene il confronto in un contesto dove ha spiccato la totale inadeguatezza dell’arbitraggio in termine di episodi e di gestione della partita". Stefano Lemmi