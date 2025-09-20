Il Pontedera spazzato via dal Campobasso. Quattro reti incassate al Mannucci

PONTEDERA

0

CAMPOBASSO

4

PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Corradini, Vona, Migliardi (1’ st Tempre); Manfredonia, Ladinetti; Vitali (33’ st Coviello), Faggi (1’ st Nabian), Ianesi (24’ st Polizzi); Andolfi (1’ st Battimelli). A disp: Biagini, Strada, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pretato, Pietrelli, Bassanini, Beghetto. All. Lisuzzo (Menichini squalificato).

CAMPOBASSO (4-3-3): Tantalocchi; Cristallo, Papini, Celesia, Pierno (38’ st Martina); Bifulco (38’ st Nocerino), Cerretelli, Gargiulo; Gala (24’ st Serra), Magnaghi (13’ st Padula), Leonetti (24’ st Di Livio). A disp: Rizzo, Muzi, Rianna, Lombari, Parisi, Ravaglioli. All. Zauri.

Arbitro: Kovacevic di Arco Riva.

Marcatori: 6’ pt Leonetti, 9’ pt Magnaghi, 29’ pt Pierno; 23’ st Bifulco

Note: spettatori 700 circa; ammoniti Faggi, Leonetti, Ladinetti, Vitali; angoli 3 a 1.

La prima delle tre battaglie ravvicinate è stata una disfatta. Lo 0-4 rimediato col Campobasso ha spento gli ardori del successo sul Rimini e allungato ombre preoccupanti sull’immediato futuro. Martedì a Terni e sabato prossimo ancora al Mannucci contro il Forlì il Pontedera dovrà cercare di riallinearsi ad una media-salvezza ora lontana.

Contro i molisani Menichini (squalificato e sostituto dal vice Lisuzzo) ha dato spazio agli uomini che in settimana più lo avevano convinto, ma la situazione in campo si è ben presto compromessa. Già la gara è iniziata con 12’ di ritardo a causa di un guasto al sistema FVS, non riparato - e quindi si è giocato senza - e poi dopo appena 10’ di partita i granata si sono ritrovati sotto di due reti. Che sono diventate tre prima dell’intervallo. I 45’ iniziali sono stati un autentico incubo, con gli attaccanti del Campobasso che sfrecciavano da tutte le parti. Il primo a bucare Vannucchi è stato Leonetti, imbeccato in campo aperto dall’ex Gargiulo, con un destro appena dentro l’area dopo soli 6’, quindi appena quattro minuti dopo è arrivata l’immancabile gol dell’ex, con la zampata di Magnaghi dal limite dell’area, a finalizzare un’azione di contropiede. Il Pontedera invece ha confermato tuta la sua sterilità in fase realizzativa, non riuscendo mai ad impensierire Tantalocchi, terzo ex di serata. Così, con la squadra ancora sbilanciata, prima Vona ha salvato sulla linea il possibile raddoppio di Magnaghi, quindi Pierno si è inserito in area e ha battuto Vannucchi infilando la palla sotto la traversa. Dopo 29’ la gara era già chiusa, peggio che contro la capolista Arezzo. Neppure il triplice cambio operato ad inizio del secondo tempo è servito a rianimare i granata, che hanno avuto sul piede di Ianesi l’occasione per accorciare, ma l’esterno ha sparato alto da distanza ravvicinata (16’). Gli attaccanti del Campobasso invece si sono dimostrati cecchini infallibili e nel cuore della ripresa hanno colpito per la quarta volta con una rasoiata di Bifulco che ha reso nerissima la serata granata.

Stefano Lemmi