Il Pontedera viene raggiunto due volte. Vitali e Ladinetti non bastano a Menichini

PONTEDERA 2 PERUGIA 2

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Perretta, Corradini, Pretato, Migliardi (45’ st Cerretti); Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Faggi, Nabian (27’ st Polizzi); Andolfi (20’ st Battimelli), A disp: Vannucchi, Strada, Vona, Milazzo, Gueye, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Tempre, Coviello. All. Menichini.

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Tozzuolo, Riccardi, Angella, Giraudo; Manzari (39’ st Joselito), Bartolomei, Megelaitis; Giunti (14’ st Torrasi), Montevago (39’ st Giardino), Kanoute (14’ st Bacchin). A disp: Moro, Strappini, Yabre,Terrnava, Dottori, Tumbarello, Broh, Calapai, Ogunseye, Rondolini, Nwanege. All. Tedesco.

Arbitro: Terribile di Bassano del Grappa.

Marcatori: 34’ pt Vitali, 41’ pt Giraudo; 11’ st Ladinetti, 24’ st Manzari.

Note: spettatori 897; ammoniti Megelaitis, Giunti, Montevago, Battimelli, Tozzuolo; angoli 4 a 5

PONTEDERA - Gli errori hanno neutralizzato la spettacolarità dei due gol segnati. Il Pontedera resta fuori dai play out, ma deve mangiarsi le mani se non è riuscito ad andare oltre il 2-2 contro un Perugia penultimo in classifica ma in salute, al termine di una prestazione comunque incoraggiante, Le reti di Vitali e di Ladinetti sono state due autentiche perle, peccato che a non farle splendere come avrebbero meritato ci sono stati i due gol del pareggio, presi entrambi da calcio d’angolo. Anzi, al 92’ si è addirittura sfiorata la beffa della sconfitta, quando l’arbitro, chiamato al FVS dal Pontedera, ha annullato la decisione presa sul campo di assegnare il rigore agli umbri per una spinta in area di Corradini su Giardino. L’atteggiamento del Perugia era stato chiaro fin dal primo istante di gara: la squadra di Tedesco era venuta a Pontedera decisa a vincere sfruttando l’entusiasmo generato dal suo primo successo, quello sul Livorno, coinciso con l’arrivo in panchina del neo tecnico. La squadra di Menichini, confermata dopo l’exploit di Alessandria, si era preparata e ha retto l’urto, concedendo poco o niente alla sfuriata degli ospiti. Allo stesso tempo è stata attenta a sfruttare gli spazi lasciati dalla difesa degli umbri, e alla prima occasione ha colpito: Ladinetti ha recuperato palla nella sua metà campo e Faggi ha azionato Vitali. L’esterno granata ha controllato, si è accentrato e di sinistro da fuori area ha fulminato Gemello nell’angolo alto alla sua destra. Tutto molto molto bello. L’obiettivo di andare al riposo in vantaggio – anche perché il Perugia aveva rallentato i giri - però non si è materializzato, perché 8 minuti dopo Perretta ha regalato un angolo. Dopo la respinta sulla prima battuta, sulla seconda Giraudo si è intrufolato tra i difensori pontederesi e di testa ha ridato l’equilibrio. Sotto un incessante acquazzone i granata non si sono persi d’animo e in avvio di ripresa un destro spettacolare dal limite di Ladinetti si è infilato all’incrocio. Anche stavolta però il sogno dei tre punti è svanito presto, 14 minuti dopo, quando Biagini si è fatto superare dall’angolo diretto di Manzani. Poi i brividi nel recupero al video-review, che comunque non ha reso ancor più amaro il 2-2.

Stefano Lemmi