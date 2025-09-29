Acquista il giornale
Il Pontremoli vince il derby con il Monzone

La Gragnolese rimonta 2 reti al Vorno, pari anche tra San Vitale e Don Bosco. Primo successo del Ricortola. Ancora ko Atletico Carrara e Villafranchese

di ILARIA GALLIONE
29 settembre 2025
Gragnolese

2

Vorno

2

GRAGNOLESE: Gerali, Reburati, Cardellini (50’ Pigoni), Pennucci, Bondi (61’ Fregosi), Borghetti, Battaglia, Cecconi, Di Negro (56’ Petacchi), Lombardo (50’ Lombardi G.), Tedeschi. A disp. Galleri, Lombardi M,, Ballerini, Rosaia, Ferrari. All. Grandetti.

VORNO: Bolognesi, Lencioni, Rugani, Franceschini, Marchetti, Di Santoro, Pera, Bonfigli, Cagnacci, Mazzei, Cumani. A disp. Santicchia, Michelotti, Morelli, Dinelli, Vincenzi, Romiti, Di Furia, Panattoni. All. Moretti.

Arbitro: Fiaschi di Carrara.

Marcatori: 25’ Cagnacci (V), 45’ Di Santoro (V), 59’ Petacchi (G), 74’ Tedeschi (G).

FIVIZZANO – Con una grande prova di carattere e grazie a un ottimo secondo tempo la Gragnolese rimette in careggiata un match che sembrava perso. Sotto 2-0 i ragazzi di Grandetti hanno infatti trovato la forza di reagire, riuscendo a pareggiare il match contro un Vorno partito decisamente più determinato e concreto. Al 25’ Cagnacci porta in vantaggio gli ospiti e al 45’ Di Santoro raddoppia, raggelando la manovra locale e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Nella ripresa i padroni di casa entrano in campo con un piglio diverso e con il subentrato Petacchi al 59’ accorciano le distanze. La marcatura dà la giusta scossa ai lunigianesi che prendono coraggio e cominciano a premere con insistenza. Gli sforzi della Gragnolese vengono premiati al 74’ quando Tedeschi mette la firma sul definitivo 2-2.

