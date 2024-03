Il portiere che non subisce reti da 6 partite. Barsottini è garanzia:: "Viviamo d’entusiamo»

Nella 24ª giornata (9ª di ritorno) del girone A di Eccellenza Toscana il Camaiore espugna anche Perignano battendo 1-0 il Fratres grazie all’incornata dell’ex Daniel Kthella a metà primo tempo (su cross da destra di Matteo Borgia). Con questo successo per i bluamaranto (ora secondi in classifica avendo scavalcato pure la Cuoiopelli... e a -7 dalla vetta del pareggiante Tuttocuoio) fanno ben 34 punti fatti nelle 16 partite della gestione Pietro Cristiani, di cui 16 punti racimolati solo nelle ultime 6 gare (tutte senza prendere gol). L’imbattibilità del portiere Marco Barsottini inizia davvero ad essere notevole come minutaggio, così come la collezione di "clean-sheet" camaioresi (11 nelle 16 gare con Cristiani al timone). L’ultima rete subita dal numero 1 (che a volte però gioca col 33 sulle spalle) bluamaranto risale al 21 gennaio quando il Camaiore perse 3-2 al “Magnozzi“ contro la Pro Livorno Sorgenti. In pratica per ’Il Barso’ fanno ora 570 e più minuti (considerando anche i tempi di recupero) di imperforabilità: l’ultimo a bucarlo fu Cutroneo al quarto d’ora della ripresa di Pro Livorno-Camaiore.

Marco, il momento è super?

"Sono entusiasta di quello che sto vivendo sia a livello personale sia a livello di squadra. A questa striscia positiva ci tengo tanto. Per me poi è un “mini-record“ perché mai prima ero rimasto imbattuto per sei partite consecutive. A memoria massimo tre o quattro partite di fila avevo fatto senza subire gol. E comunque ovviamente il merito non è certo solo mio bensì va condiviso con tutti i miei compagni, specialmente con quelli del reparto difensivo. Ogni domenica grazie al lavoro di tutti rischiamo veramente poco, concedendo solo le briciole agli avversari. Di recente, alla fine, guardando bene io ci ho dovuto mettere una pezza soltanto con il Montespertoli. Speriamo di continuare così. Anche se adesso, a maggior ragione, tutti vogliono provare a farci gol (ride, ndr)".

Ma questo Camaiore ora può guardare anche al primo posto?

"La media-punti con Cristiani è da primato. Abbiamo vinto tutti gli scontri diretti e ora siamo a -7 dal Tuttocuoio. Ci alleniamo forte durante la settimana e in questo rush finale possiamo dire la nostra. Però il Tuttocuoio resta favorito perché 7 punti di vantaggio a 6 giornate dalla fine non sono pochi. E poi loro sono veramente forti. Non credo che lasceranno tanti punti per strada. Ma noi dobbiamo farci trovare pronti qualora invece succeda, per non avere eventuali rimpianti. Siamo un gruppo granitico e conoscendoci non credo che molleremo nulla".

Cosa è cambiato da quando c’è Cristiani?

"Stiamo ottenendo dei risultati importanti, ridandoci obiettivi che per come eravamo partiti sembravano ormai irraggiungibili. Senza nulla togliere al mister precedente, perché Luca Polzella è un grandissimo uomo e un ottimo allenatore, probabilmente Pietro Cristiani c’ha dato qualcosa a livello mentale, spronando ogni singolo a dare qualcosa in più e toccando le corde giuste nel profondo di ognuno di noi".

Simone Ferro