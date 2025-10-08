Il portiere goleador dell’Aurora Treia. Testa: "Non ci credevo nemmeno io di aver segnato. È stato importante perché abbiamo pareggiato»

"Non ci credeva nessuno che avessi fatto gol, e nemmeno io". Andrea Testa, portiere dell’Aurora Treia, ricorda la rete messa a segno nell’ultimo secondo a Mogliano che ha dato il pareggio alla squadra. Il numero uno dell’Aurora si è fatto valere nel gioco aereo. "Non mi era mai successo di segnare, mi mancava nel curriculum. Era l’ultimo minuto e mi sono gettato avanti, il mister mi ha suggerito di andare sul primo palo dove Borrelli ha pennellato una palla che era solo da toccare per fare rete".

Beh, fare gol non è stato proprio facile. "In effetti ho visto i filmati e devo ammettere che è stato un bel gol".

Però ve la siete vista brutta. "Mogliano – dice il portiere che ha giocato tra le altre con Tolentino, L’Aquila, Torres, Bisceglie, Civitanovese e Porto d’Ascoli – ha fatto una gara quasi perfetta, se non perfetta, perché ci ha limitato nel gioco e siamo andati in difficoltà, meno male che l’abbiamo ripresa".

Certo per il suo collega può essere stato un colpo subire gol da un collega. "Prendere gol da un altro portiere non fa mai piacere, a me non è capitato".

Gli addetti ai lavori indicano l’Aurora Treia come la favorita numero uno. "Siamo forti sulla carta e lo stiamo dimostrando sul campo, ma bisogna farlo ogni domenica di essere i migliori. In passato ho visto squadre lottare per evitare la retrocessione quando in estate erano state costruite per il primato. La vittoria bisogna meritarla sul campo e noi da luglio stiamo portando avanti un lavoro che possa condurci alla vittoria finale".

Cosa è mancato l’anno scorso? "Nella passata stagione sono arrivato a gennaio su richiesta di mister Nocera, da quel momento l’Aurora ha fatto bene incappando nell’unica sconfitta nell’ultima gara dei playoff. Magari adesso sono stati capiti gli errori dettati dall’inesperienza iniziale che in questi mesi si è trasformata in esperienza".

Ma non siete gli unici ad avere le carte in regola per la vittoria. "È un campionato complicato, livellato, in cui c’è qualità. Ci sono squadre forti – conclude Testa, classe 1990 – come Atletico Mariner, Monturano, Azzurra Colli, Palmense: sono realtà forti costruite per vincere".