Il post gara. Mister Maurizi si gode il momento di forma: "L’Ostiamare? Farà un passo falso, vedrete»

Come ricorda Agenore Maurizi, quest’Ancona, con 19 punti in 8 partite, sta viaggiando a una media superiore a quella con cui la Samb lo scorso anno ha vinto il campionato a mani basse. Un’altra ottima prova, per i suoi ragazzi, condita dal ritorno alla vittoria. Anche se i due infortuni a Kouko e Matese – per quest’ultimo si parla di "trauma contusivo": il giocatore è stato trasferito immediatamente all’ospedale di Torrette – e il rosso a Gelonese non permettono all’Ancona di festeggiare in completa serenità.

"La partita è andata bene – attacca Maurizi nel dopo gara – abbiamo vinto 2-0 ed è quello che conta. Abbiamo affrontato la gara con la giusta determinazione, sbloccato il risultato presto e raddoppiato altrettanto presto. Forse questo ci ha fatto andare in gestione della partita, cosa che a me non piace molto. Perché vorrei che si attaccasse sempre, che si continuasse sempre a mettere pressione all’avversario. Ma siamo stati bravissimi, abbiamo rischiato poco".

Il tecnico per il momento pensa a godersi il momento: ci sarà tempo per valutare le note dolenti.

"Per gli altri aspetti non fasciamoci la testa, non sappiamo ancora niente, vediamo gli esami clinici – prosegue Maurizi –, sappiamo soltanto che Gelonese salterà la prossima partita. E’ il capitano della squadra, siamo dispiaciuti, è un mio punto di riferimento. Ma abbiamo giocatori importanti che possono sostituirlo in modo degno".

Già. Peccato che uno sia proprio Matese, uscito malconcio dal terreno di gioco.

"Abbiamo vinto, meno male, siamo contenti, adesso si festeggia – aggiunge ancora il mister –. Stiamo lavorando in un determinato modo, cerchiamo di andare a prendere gli avversari a tutto campo, e i giocatori sono bravi a farlo, c’è collaborazione tra di loro e questo porta a ottenere risultati importanti. Stiamo inanellando prestazioni che sottolineano la nostra solidità difensiva".

Certo, si può sempre fare meglio. L’Ancona avrebbe potuto realizzare il terzo gol e mettere in ghiaccio la vittoria: "Queste partite vanno chiuse in maniera diversa. Forse dopo il 2-0 siamo andati un po’ troppo in gestione, però è anche vero che i nostri avversari non hanno mollato mai".

Maurizi chiude sulla classifica e sul campionato: "L’Ostiamare ha vinto anche oggi? Ma i campionati finiscono a maggio, e se volete vi dò qualche statistica. Sta facendo bene, ha tanti punti, è la prima per azioni prodotte, ma concede anche molto all’avversario. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, non concentrarci sull’Ostiamare, piuttosto guardare a noi stessi e farci trovare pronti quando l’Ostiamare farà un passo falso. Perché succederà".

g.p.