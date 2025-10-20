Il post gara. Savini minimizza: "Le 5 sconfitte? Avversari forti»

Quinta sconfitta consecutiva per la Recanatese, con i tifosi in contestazione e il penultimo posto in classifica. In tribuna due allenatori come Massimo Silva e Maurizio Lauro sono sembrati parecchio interessati alla situazione dei giallorossi, ma per ora in panchina rimarrà il tecnico Mirko Savini. Un ritorno amaro al Del Duca per l’ex calciatore dell’Ascoli e vice allenatore dei bianconeri ai tempi dell’allenatore Cristian Bucchi.

Mister Savini, episodio chiave la rete annullata a fine primo tempo. Sarebbe stato importante andare al riposo in parità? "Non ho rivisto l’episodio, ma l’arbitro era lontano e ha visto il tocco con la mano. Peccato, abbiamo aspettato l’Atletico per ripartire e anche dopo l’1-0 abbiamo continuato a giocare, poi certamente l’espulsione e il 2-0 ci hanno tagliato un po’ le gambe, ma anche in dieci abbiamo risposto presente".

Cinque sconfitte consecutive e penultimo posto in classifica: adesso è preoccupato? "Abbiamo affrontato quattro squadre forti, costruite per vincere il campionato. Ora dobbiamo solo lavorare e fare tanti punti. Mi dispiace per l’ingenuità di D’Angelo sull’espulsione: un giocatore esperto come lui doveva evitare il secondo giallo".

v. r.