Il post gara. Seccardini: "Il gruppo squadra sta crescendo»

Soddisfatto a fine gara l’allenatore dell’Atletico Ascoli Simone Seccardini, dopo la prima vittoria casalinga stagionale, la quarta consecutiva compresa quella in Coppa Italia a Foligno.

Mister, finalmente sfatato il tabù Del Duca?

"Tabù spazzato via. Ce lo eravamo guadagnato questo palcoscenico, è stato bello tornare alla vittoria. Ci eravamo andati vicino lo scorso anno"

Quarto successo consecutivo, c’è da essere soddisfatti?

"La squadra che avevamo in mente non è mai stata a disposizione nelle difficoltà, per i vari infortuni. Le sconfitte di settembre erano frutto di episodi, non di prestazioni. Ora ci riposiamo, ma domani torneremo già al lavoro per preparare la gara di Coppa Italia contro l’Ancona. Una sfida a cui teniamo molto".

Nel primo tempo tanto possesso ma poche verticalizzazioni, non è così?

"L’avevamo preparata così, con un primo tempo dove abbiamo rallentato il gioco per arrivare con pazienza nel canale di destra. Ci siamo riusciti bene, con cambi di gioco attuati a ripetizione da Vechiarello, Minicucci e Coppola, che hanno portato Sardo cinque o sei volte direttamente a tu per tu con il portiere. Oggi lui è stato molto altruista nel cercare il compagno, a dimostrazione del fatto che il gruppo squadra sta a mano mano crescendo".

