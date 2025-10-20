Il post gara. "Usciti da un tunnel. Obiettivi? Vincere»

"Una bella vittoria": il vice Francesco Berretta, oggi titolare della panchina, preferisce non farsi trascinare dall’euforia dopo il terzo succeso consecutivo dei suoi uomini. "Ancora non siamo usciti dal tunnel. Non eravamo dei brocchi a inizio campionato, non siamo dei fenomeni ora. Abbiamo recuperato De Feo, che è stato assente per un mese e mezzo, e si è notato. Nonostante la mancanza di capitan Pesaresi, ho notato molti aspetti positivi, in primis la coesione del gruppo".

Le assenze, insomma, in casa Vigor, non si sono fatte sentire eccessivamente. "Il gruppo ha risposto benissimo. Abbiamo ancora dei difetti, che supereremo solo col duro lavoro". Un grosso aiuto l’ha dato il piede sinistro di Tonelli, forse man of the match. "E’ un giocatore di una qualità evidente – prosegue Berretta –. La sua è una leadership fondamentale per la squadra, non si diventa giocatori della sua caratura per caso".

La vittoria fa bene alla classifica e al morale: la vera domanda, davanti a questa Vigor, è dove possa arrivare la squadra se davvero i suoi ingranaggi hanno cominciato a girare. "Non abbiamo posto l’asticella in un punto della classifica finale piuttosto che in un altro – mette le mani avanti Berretta –. L’unico obietivo è quello di provare a vincere ogni volta che scendiamo in campo, sfida per sfida. Siamo felici per l’essere riusciti a lasciarci alle spalle un periodo molto brutto, in cui arrivarono tre sconfitte in appena sette giorni. Ma ne siamo venuti fuori: oggi abbiamo concretizzato contro una squadra ben messa in campo, con un allenatore d’esperienza, su un terreno ostico.