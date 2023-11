Il post. Orciani: "Marco, grazie di tutto»

L’avvocato Giovanni Orciani, che la scorsa stagione aveva fatto parte del Comitato esecutivo all’interno della società granata, ha voluto salutare mister Marco Scorsini, con un post sul suo profilo Facebook condiviso da decine di tifosi fanesi e anche da ex allenatori dell’Alma come l’indimenticato Lazzaro Gaudenzi. "Fano e L’Alma sono altra cosa – scrive Giovanni Orciani, alludendo ad una differenza con l’attuale gestione societaria - ma tu lo sai bene perché sei stato parte di questa società. Quella vera. Quella composta da chi ci ama". Poi via ai ringraziamenti: "Nonostante tutto grazie per aver resistito come un leone a situazioni fantozziane. Grazie per aver allestito una squadra in condizioni difficilissime, che è scesa in campo mettendo sul terreno di gioco una forza e una dignità come poche altre hanno dimostrato in questo campionato".