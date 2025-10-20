Il post-partita. Andreucci concreto: "Questo pareggio è da accettare. Avversario forte»

Come accaduto dopo lo 0-0 con la Pro Palazzolo, Antonio Andreucci commenta in modo positivo il pareggio interno con la Correggese. "Per noi è stata una partita difficile – ha evidenziato l’allenatore della Pistoiese –, nella quale abbiamo cercato di costruirci la vittoria nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo ripartiti sotto ritmo, abbiamo cercato di cambiare qualcosa coi cambi e poco dopo è arrivata la rete dello svantaggio. I ragazzi sono stati ‘generosi’ e hanno raddrizzato la partita in un momento non facile. Dobbiamo accettarlo, perché questa Correggese è una delle migliori squadre affrontate fino a oggi".

Il punto viene quindi assimilato con soddisfazione da Andreucci: "Quando si fanno punti sono sempre guadagnati – ha sottolineato il tecnico arancione –, anche se ovviamente ci piacerebbe sempre vincere. Serve accettare un pareggio che a freddo può lasciare amarezza ma se analizzato in modo approfondito deve renderci felici". Per la prima volta in stagione, la Pistoiese ha confermato in due gare consecutive la stessa coppia d’attacco. "Pinzauti aveva fatto molto bene con Russo sette giorni fa e ho voluto dare continuità all’idea di gioco che avevamo espresso al Leporaia".