IL POST-PARTITA. Andreucci contento: "Prestazione solida. Importanti i rientri»

Vittoria e passaggio del turno per la Pistoiese, che vola ai sedicesimi di Coppa Italia. Tante le note liete nel pomeriggio arancione, a partire dall’approccio alla partita, come sottolineato in sala stampa da Antonio Andreucci: "Volevamo fare la partita e ci siamo riusciti – ha detto il tecnico –. Nella prima frazione, pur avendo tenuto il pallino del gioco, abbiamo tenuto troppo basso il ritmo e il Tau ci ha creato qualche pericolo. Subìto lo svantaggio però abbiamo cambiato marcia, prima pareggiando e poi gestendo il match con grande maturità. Sono contento che i ragazzi abbiano dato grande valore a un impegno ufficiale, siamo la Pistoiese e dobbiamo puntare a vincere ogni partita".

Andreucci si è poi soffermato sulla prova di alcuni singoli: "Sono contento che Accardi abbia giocato 50 minuti di ottimi livello - ha sottolineato l’allenatore della Pistoiese - e che Biagi sia rientrato in campo dopo quasi un mese. Diallo? Gli attaccanti hanno sempre bisogno di fare gol e lui si meritava una giornata come questa. Sarei stato contento se Alagna avesse realizzato il suo rigore, ma è dopo gli errori che è fondamentale rialzare la testa e Fabio avrà tante occasione per riscattarsi".