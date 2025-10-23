Il post-partita. Andreucci esalta l’approccio alla gara: "Ottimo riscontro dalle rotazioni»

Tre gol e tante buone sensazioni: con questo ricco bottino la Pistoiese archivia il turno di Coppa Italia e si proietta alla trasferta di Progresso. "Quando riusciamo a sbloccare il risultato così presto poi tutto diventa più facile – ha affermato Andreucci in conferenza stampa –. L’approccio alla partita è stato ottimo, ma non è stata la prima volta, considerando che eravamo al cospetto di una formazione molto attrezzata. Avevamo bisogno di trovare continuità di risultati e di mantenere la nostra identità di gioco e ci siamo riusciti. Sono contento per i ragazzi che hanno risposto bene ad alcune difficoltà nelle quali erano incappati domenica scorsa. Le rotazioni? Chi è sceso in campo stasera aveva giocato meno la scorsa gara, ma non cambia la considerazione che ho di loro, che è sempre molto alta".

Andreucci si è poi soffermato sulle prove di Sciortino e Boschetti. "Riccardo è un ragazzo molto intelligente e ho un’enorme considerazione di lui anche a livello umano. Nonostante il poco minutaggio non ha mai mollato di un centimetro e sono davvero contento per la sua prova. Sappiamo che Boschetti ha attraversato due mesi iniziali difficili, ma rimane un giocatore fondamentale per noi e per la categoria".

MF