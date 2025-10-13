IL POST-PARTITA. Andreucci esalta lo spirito di squadra: "Una prestazione di ottimo livello»

Tre gol e altrettanti punti: la Pistoiese torna da Ponte a Egola col massimo della posta in palio e tante sensazioni positive. A dirsi felice della prova della sua squadra è stato in primis l’allenatore arancione, Antonio Andreucci, che al termine del match ha sottolineato l’importanza di essere scesi in campo col giusto atteggiamento fin dall’inizio. "Sapevamo di dovercela giocare su un campo difficile e proprio per questo era fondamentale l’approccio alla partita. Eravamo consci che avremmo trovato tante incognite, legate al campo ma anche un’avversaria mai semplice da affrontare. Alla fine però abbiamo giocato una partita di ottimo livello, mantenendo alta l’attenzione fino al triplice fischio e concedendo pochissimo al Tuttocuoio. Non è stata una gara facile".

Una vittoria che porta la firma degli attaccanti scelti dal primo minuto: Pinzauti ha messo a referto gol e assist, Russo ha siglato una doppietta. "Ho avuto riscontri positivi da tutto il gruppo e ovviamente sono contento per gli attaccanti che hanno combinato molto bene, trovandosi alla perfezione. Avevamo preparato la formazione con loro già da giovedì, considerato che sia Alagna che Diallo avevano avuto piccoli problemi fisici dopo la Coppa".