Il post-partita. Andreucci sorride: "Buona prestazione. Federico è questo»
"Stasera abbiamo capito quali avversarie troveremo in campionato". Sono queste le prime parole di Antonio Andreucci dopo il passaggio del turno in Coppa Italia della Pistoiese. "Sono molto contento – ha esordito il tecnico arancione –. Il Tuttocuoio ha messo in campo tutto il proprio agonismo, difendendosi benissimo soprattutto nel primo tempo. Noi abbiamo avuto un buon predominio territoriale e siamo andati diverse volte al cross, ma ci è mancata la ‘zampata’ in area di rigore. All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare ad insistere perchè ero sicuro che prima o poi avremmo trovato gli spazi per colpire e così è stato". La Pistoiese ha portato a casa anche la partita anche grazie ai cambi effettuati nella ripresa, quello di Russo in particolare. "Federico non era stato benissimo nei giorni scorsi – ha sottolineato Andreucci – ma anche in poco tempo ha fatto vedere di che pasta è fatto. Voglio sottolineare anche il lavoro fatto delle tre punte, prima Simeri e Diallo e poi Alagna, che hanno aperto spazi per le giocate di Federico". Soffermandosi sui singoli, Andreucci ha parlato anche dell’assetto a tre del centrocampo, con Biagi e Maldonado in campo insieme: "Entrambi danno grande qualità al gioco della squadra".
