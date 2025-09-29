Il post-partita. Andreucci sorride: "Questa squadra non molla mai»

Un punto e tante sensazioni positive. È questo il bagaglio con cui Andreucci e la Pistoiese tornano a casa dopo la trasferta di Piacenza. "È stata una partita da categoria superiore – ha detto il tecnico arancione in sala stampa –. Nel primo tempo ci siamo fatti valere facendo sempre il nostro gioco contro una formazione quotata e attrezzata. Poi al rientro in campo abbiamo concesso troppo al Piacenza e le due reti incassate dipendono da un atteggiamento sbagliato di cui dovremo parare in settimana. Però poi c’è stata una grandissima reazione per la quale voglio ringraziare i ragazzi: non abbiamo mollato e abbiamo pareggiato quasi subito".

Andreucci si è poi soffermato sul negativo inizio di ripresa: "Non è stato un calo fisico – ha precisato l’allenatore – ma mentale. Ricordiamoci però contro chi giocavamo, non potevamo pensare di venire a Piacenza e dominare per novanta minuti. Faremo tesoro di questi errori nelle prossime partite". Un pareggio che comunque non cambia le prospettive future della Pistoiese: "Il Piacenza è forte e lo sappiamo da inizio anno – ha concluso Andreucci –. Vedendo la partita di oggi mi sento di dire che entrambe le squadre lotteranno ai vertici".