Il post-partita. Felicità Andreucci: "Approccio giusto. Ripresa eccellente»

La Pistoiese torna da San Giuliano Milanese con tre punti e Antonio Andreucci ha molti aspetti per i quali essere soddisfatto: "In primis l’approccio alla partita – ha commentato il tecnico – perché giocavamo contro una squadra forte e in un ambiente difficile, reso ancora più complicato dalla pioggia. Nel primo tempo ci siamo disimpegnati bene, meritando il vantaggio, poi però abbiamo avuto un calo di concentrazione nel finale e siamo stati puniti. L’altra cosa che mi è piaciuta è stata la reazione avuta nel secondo tempo, quando la squadra ha dimostrato tanta voglia di portare a casa i tre punti". Come di consueto, Andreucci ha cambiato diversi elementi nell’undici iniziale, ma le scelte e i cambi in corsa hanno dato nuovamente ragione al tecnico arancione: "Ho una rosa molto ampia e molti giocatori affidabili. Io cerco di schierare sempre il miglior undici possibile, dando spazio a chi lavora meglio nei giorni che precedono la partita". Il tempo per riposare sarà poco, visto che la Pistoiese tornerà in campo domenica per affrontare il Piacenza al Garilli. "Dovremo ripartire dalle cose buone fatte vedere oggi. La squadra è viva e ha dimostrato di avere cuore e carattere".

MF