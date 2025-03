Il post-partita. Villa loda lo spirito della squadra: "Ma ci manca il killer instinct»

Dopo più di una settimana di silenzio stampa, Alberto Villa è tornato a parlare in sala stampa dopo la vittoria della Pistoiese contro il Sasso Marconi. Parole da cui emerge gioia e soddisfazione per un successo meritato ma non scontato alla vigilia: "Non ci sono squadre scarse in questo campionato – ha sottolineato l’allenatore –. Sfidavamo una squadra che aveva bisogno di punti per salvarsi. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento dei ragazzi, che avevano voglia di far vedere la loro caratura. Abbiamo interpretato meglio il primo tempo, mentre nella ripresa ci è mancato il killer instinct per chiudere definitivamente la partita. Quando creiamo così tante occasioni a tu per tu col portiere, e ne ho contate almeno cinque, senza concretizzarle, c’è il rischio di riaprire una partita che in realtà non è mai stata in discussione".

Nel pomeriggio del Melani sono stati in molti, nelle file arancioni, a mettersi in luce con prestazioni decisamente sopra la sufficienza: "Voglio sottolineare la prova di tutto il collettivo – ha proseguito Villa – che ha disputato una partita d’alto livello. Gli esterni ci hanno dato una grande spinta in entrambe le fasi di gioco, ma anche in mezzo al campo siamo stati veramente bravi con Maldonado che si è preso la squadra sulle spalle. Anche gli attaccanti, sia i titolari sia chi è subentrato, hanno lavorato moltissimo per la squadra".