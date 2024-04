IL POSTICIPO DI CAMPIONATO. Bocalon e Sorrentino, a Meda vince il Renate. Per Possanzini&C è il meno amaro di tutti i ko

MEDA (Monza)

Il posticipo del girone A tra Renate e Mantova premia la squadra più motivata. I tre punti vanno infatti ai nerazzurri, che si impongono 2-0 (grazie alle reti dell’ex Bocalon e di Sorrentino) e compiono un passo in avanti significativo, portandosi a +6 dai playout e ad una sola lunghezza dai playoff. La partita del “Mino Favini” di Meda, seguita da 1.200 tifosi ospiti festanti, ha invece ben poco da dire per la squadra di Possanzini, già certa di salire in B dopo il pareggio del Padova a Lumezzane. Un risultato che ha dato il via ad una notte di festeggiamenti nella città di Virgilio, ma pure nel ritiro del Mantova, che ha potuto sfogare la gioia di tutto il gruppo per l’impresa compiuta. Con il Renate il tecnico biancorosso ha offerto spazio ai giocatori che finora ne hanno avuto di meno. Una passerella gioiosa al di là del risultato, accompagnata dall’inizio alla fine dal coro: “La capolista se ne va“.

RENATE-MANTOVA 2-0(1-0)

Marcatori: 39’pt Bocalon (R), 21’st Sorrentino (R).

Luca Marinoni