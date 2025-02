Il posticipo di questa sera. La Dea U23 contro l’AlbinoLeffe, derby in alta quota

CARAVAGGIO (Bergamo)Per la quarta volta nella loro storia Atalanta U23 e Albinoleffe si affrontano nel derby provinciale bergamasco. Oggi alle 20.30, allo stadio Comunale di Caravaggio, va in scena una sfida di alta classifica tra i nerazzurri, reduci da un febbraio terribile con quattro sconfitte consecutive contro Lumezzane, Pergolettese, Virtus Verona e Giana, fermi a 40 punti al settimo posto, e i seriani provenienti da un pareggio casalingo contro la FeralpiSalò, quarti a quota 42. Nei tre precedenti scontri, due pareggi e un successo atalantino nello scorso campionato allo Stadium di Zanica con gol di Diao. All’andata a ottobre un 2-2 spettacolare dopo una gara dai due volti: Celeste avanti 2-0 dopo un’ora di gioco, poi la rimonta nel finale della Dea con le reti del cannoniere Vlahovic e del 17enne Artesani.Partita delicata per la baby Dea che spera in extremis di recuperare il difensore Del Lungo e gli attaccanti Vlahovic e Vavassori, ieri impegnati con la Serie A a Empoli e dovrà comunque fare a meno del fantasista De Nipoti, oltre che di Masi, Muhameti e Tornaghi. Mister Modesto davanti potrebbe dare ancora fiducia a Lonardo, a segno nell’ultima trasferta a Gorgonzola, in coppia con Alessio. Nell’AlbinoLeffe, in serie positiva da tre turni, il tandem offensivo annunciato è quello composto da Longo e Zoma, a segno nel derby d’andata.Probabili formazioni. Atalanta U23 (3-4-1-2): Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Ceresoli, Gyabuua, Panada, Bernasconi; Cassa; Alessio, Lonardo. All. Modesto. AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Baroni; Borghini (cap.), Astrologo, Fossati, Parlati, Ambrosini; Longo, Zoma. All. Lopez.Fabrizio Carcano