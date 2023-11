Il posticipo. La cura Troise funziona: il Rimini stende la Spal di rigore

Rimini

1

Spal

0

RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Lepri, Pietrangeli, Gigli, Tofanari (29’ st Semeraro); Megelaitis (38’ st Rosini), Langella, Leoncini (26’ st Lombardi); Lamesta; Cernigoi (38’ st Capanni), Morra (38’ st Ubaldi). All.: Troise.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Bruscagnin, Valentini, Tripaldelli; Orfei (29’ st Rosafio), Bertini, Collodel (29’ st Angeletti), Contiliano (44’ st Carraro), Celia (40’ st Puletto); Antenucci (40’ st Deme), Maestro. All.: Colucci.

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena.

Rete: 18’ st Morra (rig.).

Note - Ammoniti: Contiliano, Leoncini, Collodel, Bruscagnin, Tripaldelli, Lamesta. Spettatori 3.499 (1.300 paganti). Angoli 8-2.

Di rigore, dopo averci provato a lungo, e pure con un po’ di pathos. Se l’è presa d’impeto il Rimini la vittoria con la Spal. Sfruttando la solita serpentina di Lamesta, la freddezza di Morra dal dischetto e quella ’trovata’ solidità difensiva che ha permesso ai biancorossi di fare passare una sola volta gli avversari negli ultimi 270’. Troise riprende la strada che avrebbe voluto percorrere lunedì scorso contro il Sestri Levante. Lì lo aveva fermato il maltempo e allora ci prova con la Spal. La squadra di Colucci è tutta rintanata nella propria metà campo, un po’ in stile Rimini di qualche settimana fa. E, allora, i romagnoli possono sfruttare al meglio quelle qualità offensive che non hanno mai fatto difetto. Ma la grande mole di lavoro non si trasforma in gol. La rovesciata di Morra nei primi minuti, il tiro da lontano di Lamesta, quello di Cernigoi poco dopo. Tutte chance non sfruttate. Fino a correre un rischio nel finale con il tiro di Maistro sul quale è costretto a usare i guanti Colombi nell’unica parata dei primi 45 minuti. Con la stessa fame il Rimini si rimette a correre anche nella ripresa e l’episodio che dà la svolta arriva non subito, ma quasi. Lo sprint di Lamesta è di quelli che che non ti aspetti. Improvviso. Tripaldelli lo buttao giù nel cuore dell’area spallina. Crezzini non ha dubbi e Morra nemmeno.

Gli altri due posticipi: Pineto-Fermana 2-0, Recanatese-Sestri Levante 2-2. Classifica: Torres 27; Cesena 24; Perugia 21; Pescara, Carrarese 20; Recanatese 18; Pontedera, Gubbio 17; Ancona 16; Olbia, Arezzo 15; Entella 14; Lucchese 13; Spal, Vis Pesaro 12; Juventus Next Gen, Rimini 11; Sestri Levante 9; Fermana 7.