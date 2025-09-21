Il pranzo del Renate. Sfida con l’Alcione

Pranzo della domenica in compagnia di Alcione-Renate. Appuntamento al Breda di Sesto San Giovanni alle 12.30 (in contemporanea si gioca anche Pergolettese-Inter U23) per una partita non più inedita dopo la passata stagione quando le due formazioni si incontrarono tra i professionisti – e anche in generale – la prima volta con uno score di una vittoria a testa, sempre in trasferta. Renate che passò 1-0 a Sesto grazie al gol di Delcarro, successo orange al ritorno con firma di Palombi. Quest’anno il cammino delle contendenti è pressoché uguale essendo entrambe appaiate a quota 7 punti frutto di due vinte, una persa e una pareggiata. Segna tanto (6) e subisce tanto (6) il Renate, all’opposto l’Alcione che segna poco (3) e subisce ancora meno (2). Numeri che seppur limitati a poche giornate, potrebbero influire sull’andamento del lunch-match. Intanto Foschi oltre ai soliti due lungodegenti Francesco Di Nolfo (il 27 febbraio ha lesionato il legamento crociato anteriore del ginocchio destro) e il centravanti Lorenzo De Leo (alle prese con il recupero post intervento chirurgico per frattura scomposta di radio e ulna del braccio sinistro) deve anche prendere in considerazione l’assenza dello squalificato Riviera, espulso per somma di ammonizioni contro il Brescia (col Renate avanti 1-0 e in totale controllo delle operazioni). A sinistra, nella linea a tre composta da Spedalieri e Auriletto potrebbe fare il suo esordio dal primo minuto Riccardo Ori, difensore centrale modenese classe 2004 che il direttore sportivo Oscar Magoni ha pescato nell’estate dalla D del Gozzano. Senza però escludere l’opzione Ziu, prodotto del settore giovanile nerazzurro ora in pianta stabile in prima squadra.

Per il resto dovrebbe cambiare davvero poco rispetto alle prime tre uscite coi soliti ballottaggi per il quarto di sinistra tra Ghezzi e Mastromonaco (favorito il primo) e per il play di centrocampo e qui i papabili sono addirittura in tre vista l’abbondanza nel reparto: Rossi, Bonetti e Vassallo. A dirigere il match sarà Dario Acquadredda di Molfetta. Debuttante in categoria, è al suo secondo “gettone“ dopo AlbinoLeffe-Dolomiti Bellunesi della prima giornata. Diretta tv su Sky Sport 252.