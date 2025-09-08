Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Il Prato ci mette il cuore ma stecca la prima

Il Prato ci mette il cuore ma stecca la prima

Il debutto in campionato è amaro. A vincere, nel match a porte chiuse, è l’Orvietana che segna all’inizio della ripresa con Caon

di FRANCESCO BOCCHINI
8 settembre 2025
Un momento del match tra Prato e Orvietana (foto Attalmi)

Un momento del match tra Prato e Orvietana (foto Attalmi)

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Prato 0 Orvietana 1

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Berizzi, Risaliti, Drapelli, Zanon (dal 92’ Boccardi); Limberti (dal 75’ Corsa), Atzeni (dal 79’ Settembrini), Greselin (dal 70’ Cela); Rinaldini; Gioè, Mencagli (dal 65’ Verde). A disposizione Furghieri, Iacoponi, Di Paola, Boccardi, Galliani. All. Venturi.

Orvietana (3-5-2): Formiconi; Berardi (dall’81’ Bieto Gamez), Ricci, Savshak, Maura; Paletta, Sforza, Simic, Dida (dall’81’ Turchet), Tronci; Caon, Tenkorang (dall’81’ Lusha). A disposizione Porta, Petritaj, Pepe, Viegas Campos, Marchegiani, Gurschi. All. Rizzolo.

Arbitro: Emanuele Velocci di Frosinone, coadiuvato dagli assistenti Jonas Blondon Nkenkeu Teulem di Parma e Paolo Seminara di Reggio Emilia.

Marcatori: Caon al 46’.

Note: ammoniti Dida, Simic, Zanon, Mencagli, Drapelli, Sforza. Recupero 2’ pt, 4’ st.

Passo falso al debutto nel girone E per il Prato. In uno stadio Lungobisenzio senza pubblico, la formazione di mister Simone Venturi si arrende 0-1 all’Orvietana, che festeggia il successo grazie al gol in apertura di ripresa di Caon. Il primo squillo del match è di marca biancazzurra: l’iniziativa sulla sinistra di Zanon consente a Greselin di calciare a giro, con la conclusione che si spegne di poco sul fondo. Come preannunciato da mister Venturi, l’arma migliore dell’Orvietana è la capacità di ripartire con velocità e qualità: gli umbri lo dimostrano fin da subito e in un paio di occasioni deve uscire Fantoni per evitare rischi. Il portiere di casa viene sollecitato poi dal destro di Caon, bloccato in due tempi. Il match è scorbutico, entrambe le compagini non trovano spazi interessanti per colpire e così il primo tempo scivola via senza grossi sussulti. Dopo un minuto dall’inizio della ripresa, ecco la doccia gelata per i padroni di casa: Fantoni compie un miracolo su Tronci, ma sulla ribattuta è un gioco da ragazzi per Caon gonfiare la rete. Il numero 7 dell’Orvietana torna a farsi vedere poco dopo in contropiede, costringendo l’estremo difensore rivale a sporcarsi i guantoni. I biancorossi premono, ma i lanieri resistono e al 53’ sfiorano il pari con Greselin, che dopo un batti e ribatti in area manda la sfera sopra la traversa. Venturi lancia nella mischia Verde per uno spento Mencagli e Cela per Greselin. Entrano anche Corsa e Settembrini, ma il risultato non cambia. Ci si mette anche la sfortuna all’85’: sul corner battuto da Settembrini svetta di testa Drapelli, la cui zuccata finisce contro il palo. Altra chance per i biancazzurri, stavolta con Cela, la cui girata si perde alta. In avvio di recupero è invece Lusha ad andare a un passo dal raddoppio su cross di Tronci. Non succede più niente: il Prato cade al tappeto.

Francesco Bocchini

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su