Il Prato nella tana del Terranuova Traiana. Venturi: "Rimanere sul pezzo, sarà battaglia"

Nuovo test di maturità per l’Ac Prato, impegnato oggi (calcio d’avvio alle 15) allo stadio Mario Matteini contro il Terranuova Traiana. Per i biancazzurri, secondo mister Simone Venturi, si preannuncia una partita sulla falsariga di quella di domenica scorsa contro il Vivi Altotevere Sansepolcro, vinta da Risaliti e compagni in rimonta. "Le ritengo due squadre simili per modulo e caratteristiche – ha detto il tecnico dei lanieri in conferenza stampa – Credo che i nostri avversari alterneranno fasi di pressione alta ad altre in cui ci aspetteranno più bassi. Forse, rispetto al Sansepolcro, il Terranuova proverà a fare un po’ più la partita. Per quanto ci riguarda, dovremo fare la stessa prestazione dei primi 15 minuti e degli ultimi 30 di una settimana fa. Tanto dipenderà dalla nostra qualità nel palleggio e dalla capacità che avremo nel trovare l’ampiezza". Se c’è una cosa che va evitata, sono i cali di tensione. "Bisogna imparare a gestire meglio determinate situazioni, come in occasione del gol subito contro il Sansepolcro, senza essere superficiali. Serve scendere in campo consapevoli che ci attende una battaglia, perché il Terranuova Traiana la metterà sulla bagarre. Sarà importante – prosegue l’analisi di Venturi – pensare solo a noi stessi. Loro comunque sono una squadra che è stata capace di ottenere risultati di rilievo come il successo in trasferta contro il Follonica Gavorrano. E a Siena, nonostante la doppia inferiorità numerica, si sono difesi molto bene fino all’80’".

Durante la settimana che sta per andare in archivio, si sono registrati alcuni acciacchi in casa Prato. Niente di particolarmente preoccupante comunque, anche se mister Venturi potrebbe optare per delle novità rispetto alla formazione vista nel passato turno di campionato. "A inizio settimana ho preferito concedere due giorni liberi perché c’era necessità di recuperare. L’ultimo mese è stato particolarmente intenso. Negli scorsi giorni, vari giocatori si sono fermati o hanno svolto defaticante, ma il gruppo ha comunque lavorato bene e ci siamo preparati al meglio per questa gara". Ancora out sia Settembrini che Lattarulo. "Il primo ha finalmente ripreso ad allenarsi con la squadra. Ovviamente è indietro a livello di prestanza atletica, ma penso che potrà essere regolarmente convocato per la sfida con il Cannara. Per questa partita contro il Terranuova Traiana è ancora presto: Andrea comunque si sente ogni giorno meglio. Lattarulo? Deve togliersi i punti per via dell’operazione subita alla mano. Succederà a breve, poi riprenderà a lavorare a pieno regime con i compagni. Mi auguro di avere anche lui per la partita contro il Cannara".

Francesco Bocchini