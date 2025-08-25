Il Prato si prepara al debutto in Coppa. Anticipata a sabato la sfida con il Seravezza

In casa Ac Prato comincia la settimana che porterà, oltre a delle novità di mercato, anche al primo appuntamento ufficiale della stagione. Il match con il Seravezza, valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, verrà anticipato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Invece che domenica infatti, il match si terrà sabato, con calcio d’inizio fissato alle 15 allo stadio "Buon Riposo" (e diretta tv garantita da Tv Prato).

Per cominciare a prepararsi all’incontro, i biancazzurri si alleneranno nella giornata odierna (alle 14), a porte aperte, sul terreno di gioco del campo sportivo "Mauro Ribelli" di Viaccia. Insieme al gruppo dovrebbe lavorare per l’intera durata della seduta anche l’ultimo arrivato, il classe 2006 Gabriele Colzi, come sottolineato da mister Venturi dopo l’amichevole disputata contro la Lucchese. "Colzi aveva rimediato una botta prima di unirsi a noi, ma da lunedì (oggi per chi legge) dovrebbe essere regolarmente in gruppo – le parole del tecnico dei lanieri – Andreoli invece ha accusato un problema al ginocchio. Vedremo cosa diranno gli esami. Dopodiché valuteremo il miglior percorso di recupero possibile".

Forse è anche alla luce delle condizioni dell’ex Pistoiese che il Prato avrebbe deciso di tesserare il centrocampista albanese Isuf Cela, aggregato alla squadra dall’inizio della preparazione e con alle spalle già 60 presenze (oltre a 12 reti) con indosso la casacca biancazzurra. Anche per l’altro aggregato, l’esterno offensivo classe 2007 Niccolò Danesi, si potrebbe andare verso una conferma per la stagione che è a nastri di partenza. Restando in tema mercato, in questi giorni sono attese notizie circa l’attacco.

Al momento, Venturi può contare esclusivamente su Bryan Gioè (protagonista contro la Lucchese con un rigore guadagnato e il gol del definitivo 1-1) e Mattia Mencagli. Come modulo di riferimento, il mister ex Tau ha sempre avuto un assetto che prevedesse dall’inizio due punte contemporaneamente in campo. Serve quindi, e a stretto giro di posta, una terzo centravanti per assecondare le idee dell’allenatore del Prato. Fra i papabili per arricchire il reparto offensivo ci sarebbe l’esperto Simone Rossetti, classe ‘97 attualmente sotto contratto con il Livorno e trascinatore degli amaranto nella passata annata, quando le sue reti (16 i centri stagionali) hanno contribuito alla promozione in Serie C dei labronici.

Francesco Bocchini