Il Prato torna da Siena con un punto nel sacco

Siena 0Prato 0

Siena (3-4-2-1): Michielan; Conti, Somma, Zanoni; Tosini (dal 72’ Ciofi), Masini (dal 72’ Rossi), Barbera, Vari (dall’89’ Loconte); Nardi (dall’88’ Lipari), Noccioli (dal 72’ Lucas); Menghi. A disposizione Di Vincenzo, Cavallari, Vlahovic, Bellavigna. All. Bellazzini.

Prato (4-3-2-1): Furghieri; Berizzi, Risaliti (dal 73’ Boccardi), Polvani, D’Orsi; Cesari (dal 67’ Limberti), Lattarulo, Cela (dal 94’ Zanon); Greselin (dal 79’ Rinaldini), Verde (dall’80’ Mencagli); Rossetti. A disposizione Sebastiano, Iacoponi, Settembrini. All. Venturi.

Arbitro: Marco Melloni di Modena, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Tangaro di Molfetta e Davide Carraretto di Treviso.

Note: Circa 2.000 spettatori. Recupero 1’ pt, 5’ st. Ammoniti Risaliti, Cela, Somma, Nardi, Boccardi.

Primo pareggio in campionato per il Prato, che impatta 0-0 all’Artemio Franchi di Siena, con oltre 600 tifosi biancazzurri al seguito. I lanieri, con indosso la terza maglia per l’occasione, strappano un punto che lascia buone sensazioni vista la caratura dell’avversario, anche se la contemporanea vittoria del Grosseto spedisce Risaliti e compagni a -9 dalla vetta del girone E di Serie D. Venendo alla cronaca del match, Venturi deve rinunciare a Gioè a causa di un problema accusato durante il riscaldamento: dentro al suo posto Verde. Subito titolare Polvani. Dopo i primi 10 minuti di studio, sono i pratesi a farsi vedere nell’area dei rivali con un lancio di D’Orsi per Rossetti, neutralizzato da Somma.

La più grande chance della frazione d’apertura si registra al 14’: Nardi disegna un cross per Vari, che scaglia una conclusione a botta sicura, ma l’intervento di Fughieri è semplicemente miracoloso. Le due sfidanti pensano soprattutto a non prestare il fianco l’una all’altra e di conseguenza le emozioni scarseggiano. Al 23’ una mischia nell’area del Siena per poco non genera qualcosa di buono per i lanieri. Proprio un istante prima dell’intervallo, Rossetti scappa via sulla linea di fondo e gonfia la rete, ma secondo il direttore di gara trascinandosi la sfera fuori prima di calciare.

In apertura di ripresa, subito una ghiotta occasione per gli ospiti: sugli sviluppi di un angolo, Cela non inquadra la porta da posizione invitante. Stesso destino per la zuccata al 57’ di Verde su cross di Cela. La gara è decisamente più viva in questo secondo tempo: al 62’ ancora Cela sfiora il bersaglio grosso dalla distanza. Nel giro di tre minuti, il Prato rischia grossissimo in due circostanze: prima Menghi colpisce il palo sotto misura dopo la spizzata di testa di Barbera, poi Noccioli manda altissimo da pochi passi. La truppa di Venturi deve resistere agli assalti della Robur, che chiude in avanti, ma il punteggio non si sblocca sino al triplice fischio.

Francesco Bocchini