Il Prato va in trasferta a Fidenza. Un match per puntare alle zone alte

Non c’è un attimo di respiro per il Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 i biancazzurri saranno impegnati nel turno infrasettimanale valido come nona giornata del girone D di serie D girone D sul campo del Borgo San Donnino. La partita si giocherà allo stadio comunale "Ballotta" di Fidenza. Il Borgo San Donnino è una formazione neopromossa nel campionato di serie D, attualmente al penultimo posto della classifica con 7 punti, frutto di 2 vittorie (entrambe in casa), 1 pareggio e 5 sconfitte. Da due giornate il Borgo San Donnino ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Luca Rastelli, la società parmense ha deciso di affidare la squadra al tecnico toscano, ex Seravezza, Valter Vangioni.

La "volpe di Gallicano", come viene rinominato il tecnico garfagnino nelle due partite in cui ha guidato la squadra, ha totalizzato un pareggio sul campo dell’Imolese e una vittoria, domenica scorsa, contro il Certaldo. Partita da prendere con le dovute attenzioni, dunque, ma che il Prato deve provare a vincere per agganciare le zone alte del tabellone. "Voglio che la squadra scenda in campo con l’atteggiamento giusto. A me interessa la squadra rispetto ai singoli. Si possono cambiare gli interpreti ma devono restare le idee e i concetti di gioco – spiega il tecnico laniero, Raffaele Novelli, che apre a qualche cambiamento viste le tante gare ravvicinate – una squadra che ha una sua identità di gioco che deve trovare i giusti equilibri per l’intera partita. La squadra ha la qualità e capacità di farlo indipendentemente da chi giocherà".

Nelle fila del Prato non convocati Demoleon e Piccoli. Solito 4-3-3 per i biancazzurri con Balducci in porta. Sugli esterni Casucci e Stickler, con Monticone e Angeli (o De Pace). A centrocampo Cela, Gemignani e Trovade, con Marangon e Oliveiro (o limberti) dietro al rientrante Tedesco. A gara in corso Addiego Mobilio, Gori e D’Agostino. Il Borgo San Donnino ha cambiato pelle dopo l’arrivo di Vangioni schierando il 3-5-2. Assenti i lungodegenti Soregaroli e Adorni al quale si è aggiunto Calmi uscito per infortunio sabato scorso. Probabile formazione dei ladroni di casa: Frattini; Som, Tarantino, Varoli; De Luca, Carollo, Lolli, Rossi, Vecchi; Caniparoli, Bingo. La partita sarà arbitrata dal signor Davide Cerea di Bergamo, coadiuvato da Laura Gasparini di Macerata e Cosimo De Tommaso di Voghera. La squadra biancazzurra sarà sostenuta dai suoi tifosi che si sono dati appuntamento per questa trasferta (niente autobus, ma si muoveranno con mezzi propri) questa mattina alle 11 in piazza del Mercato Nuovo.

L. M.