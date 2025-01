Il precedenti. Tante sfide felici. Anche un clamoroso trionfo per 6-1

Quello di domenica a Civita Castellana sarà il sesto incrocio ufficiale tra Robur e Flaminia. Il destino dei bianconero e dei laziali si era infatti incrociato per la prima volta nel 14/15 quando la squadra di Morgia ebbe la meglio sia all’andata che al ritorno.

Nella sfida giocata nel Lazio, il 21 settembre 2014 finì 6-1 per Minincleri (autore di una doppietta) e compagni. Gli altri gol furono di Crocetti, Titone, Vianello e Santoni. Per i padroni di casa in rete Polidori, che segnerà al Siena anche con le maglie di Rimini ed Arezzo e che poi nella stagione 19/20 ha militano in bianconero nei primi mesi.

Al ritorno il successo di Portanova e soci fu più sofferto: al Franchi il 25 gennaio 2015 servì una doppietta di Mario Titone (la seconda rete in pieno recupero del secondo tempo) per battere una coriacea resistenza laziale.

Nel 20/21, sempre in D, nel match di andata allo stadio Madami (15 novembre) di Civita Castellana altra vittoria bianconera: 3-1 firmato Guidone, Forte e Ruggeri dopo il vantaggio siglato da Sirbu. Al ritorno, il 7 marzo 2021, la squadra di Gilardino partì malissimo: Sirbu, Ferrara e Cruz portarono i rossoblu sul 3-0. Nella ripresa rimonta grazie ad un autogol, ad Haruna e Guidone.

All’andata di questa stagione decise Galligani.